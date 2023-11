Lewis Hamilton se pregunta: "¿Todavía lo tengo?"

Esto no había ocurrido nunca en la fabulosa carrera de Lewis Hamilton: Ahora lleva casi dos años sin ganar. La diana más reciente del piloto de Mercedes se remonta al primer GP nocturno de Arabia Saudí en 2021, cuando derrotó a Max Verstappen en una dramática carrera del Campeonato del Mundo. Una semana después, él y Max llegaron a la última carrera en Abu Dhabi con 395,5 puntos, que terminó en extrema polémica con Verstappen como ganador y campeón.

Desde Arabia Saudí 2021, Lewis Hamilton ha sumado 16 podios, pero ninguna victoria. Hamilton admite a mi compañero Andrew Benson, de la BBC, que le corroe. "Cuando tienes temporadas difíciles como esta, inevitablemente hay momentos en los que te preguntas: ¿soy yo o el coche? ¿Todavía lo tengo? ¿O se ha ido todo?".

"Echas de menos la sensación cuando todo se junta, cuando sucede la verdadera magia, cuando tú y tu coche os sentís como uno solo, es un subidón sin igual. Y esa es una sensación que añoras".

"Sólo soy humano. Si alguien te dice que no tiene esos pensamientos, entonces está negando la verdad".



Lewis Hamilton ha ampliado dos años su contrato con Mercedes, lo que significa que seguirá en la categoría reina -en caso de que la cumpla- hasta que supere los 40 años. "Nunca pensé que pilotaría Fórmula 1 durante tanto tiempo. Son temporadas tan largas para todos los profesionales. Nuestro programa moderno es realmente agotador".



"Cuando las cosas no van bien, no es fácil mantenerse motivado. La presión es enorme. Estás bajo la lupa del escrutinio público. A veces pienso que sólo puedo perder. Si las cosas no van bien, recibo muchas críticas. Y si ganara, sin duda habría... bueno, es siete veces campeón del mundo y ha ganado todas estas carreras. A veces te preguntas si todavía quieres hacerte todo eso".



"Pero al final, mi amor por las carreras gana. Todavía me emociona subirme al coche. Se enciende el motor, estoy rodeado de estas personas que hacen todo lo posible para darme el mejor coche posible, y luego ruedas por el pit lane hacia la pista de carreras - todavía pone una sonrisa en mi cara, al igual que en mi primer día en un coche de Fórmula 1."



"Estoy contento con la mayoría de mis actuaciones en 2023. Ahora trabajo sin descanso para volver a estar donde debemos estar: en lo más alto."





GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 seg

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 vuelta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 vuelta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta





Clasificación final (22 carreras, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12