Lewis Hamilton se demande : "Est-ce que j'ai encore la tête à ça ?"

Cela ne s'était encore jamais produit dans la fabuleuse carrière de Lewis Hamilton en course : Cela fait maintenant presque deux ans qu'il n'a pas gagné. Le dernier coup de maître du pilote Mercedes remonte au premier GP nocturne d'Arabie Saoudite en 2021, lorsqu'il avait battu Max Verstappen dans une course dramatique au championnat du monde. Une semaine plus tard, lui et Max se sont rendus à la finale d'Abu Dhabi avec 395,5 points, qui s'est terminée de manière extrêmement controversée, Verstappen étant vainqueur et champion.

Depuis l'Arabie saoudite en 2021, Lewis Hamilton a décroché 16 podiums, mais aucune victoire. Hamilton avoue à mon collègue Andrew Benson de la BBC que cela le ronge. "Quand tu vis des saisons aussi difficiles, il y a forcément des moments où tu te demandes si c'est moi ou la voiture. Est-ce que j'ai encore la pêche ? Ou est-ce que tout cela a disparu ?"

"Ce sentiment te manque quand tout se réunit, quand une véritable magie se produit, quand toi et ta voiture ne font plus qu'un, c'est une ivresse incomparable. Et c'est une sensation à laquelle tu aspires".

"Je ne suis qu'un être humain. Si quelqu'un te dit qu'il n'a pas ce genre de pensées, c'est qu'il refuse de voir la vérité".



Lewis Hamilton a prolongé de deux ans chez Mercedes, il restera donc dans la catégorie reine - s'il remplit son contrat - jusqu'à ce qu'il ait plus de 40 ans. "Avant, je n'aurais jamais pensé que je ferais de la Formule 1 aussi longtemps. Ce sont des saisons tellement longues pour tous les professionnels. Notre programme moderne est vraiment éreintant".



"Quand les choses ne vont pas bien, ce n'est pas facile de garder la motivation. La pression est énorme. Tu es sous la loupe du public. Parfois, je me dis que je ne peux que perdre. Si les choses ne vont pas bien, il y a beaucoup de critiques. Et si je gagnais, on dirait certainement : "Eh bien, il est septuple champion du monde et a gagné toutes ces courses. Tu te demandes alors parfois si tu veux encore t'infliger tout cela".



"Mais au final, c'est mon amour pour la course qui l'emporte. Je trouve toujours le frisson de me laisser glisser dans la voiture. Le moteur démarre, je suis entouré de ces gens qui font tout pour me fournir la meilleure voiture possible, puis tu roules dans la voie des stands en direction du circuit - cela fait toujours naître un sourire sur mon visage, comme lors de mon premier jour dans une voiture de Formule 1".



"Je suis satisfait de la plupart de mes performances en 2023. Maintenant, je travaille sans relâche pour revenir là où nous devons être : au sommet".





GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12