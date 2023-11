Lewis Hamilton si chiede: "Sono ancora in grado di farlo?".

Non era mai successo prima nella favolosa carriera agonistica di Lewis Hamilton: Sono quasi due anni che non vince. L'ultimo successo del pilota della Mercedes risale al primo GP notturno in Arabia Saudita nel 2021, quando sconfisse Max Verstappen in una drammatica gara del Campionato del Mondo. Una settimana dopo, lui e Max sono arrivati alla gara finale di Abu Dhabi con 395,5 punti, che si è conclusa con una polemica estrema con Verstappen vincitore e campione.

Dall'Arabia Saudita 2021, Lewis Hamilton ha ottenuto 16 podi, ma nessuna vittoria. Hamilton ammette al collega Andrew Benson della BBC che sta rosicando. "Quando si hanno stagioni difficili come questa, ci sono inevitabilmente momenti in cui ci si chiede: sono io o la macchina? Ce l'ho ancora? O è tutto finito?".

"Ti manca la sensazione di quando tutto si unisce, quando avviene la vera magia, quando tu e la tua auto vi sentite un tutt'uno, è un'emozione impareggiabile. Ed è una sensazione che desideri ardentemente".

"Sono solo un essere umano. Se qualcuno vi dice che non ha questi pensieri, sta negando la verità".



Lewis Hamilton ha prolungato di due anni il suo contratto con la Mercedes, il che significa che rimarrà nella classe regina - se lo vorrà - fino a oltre 40 anni. "Non avrei mai pensato di guidare la Formula 1 per così tanto tempo. Le stagioni sono così lunghe per tutti i professionisti. Il nostro programma moderno è davvero estenuante".



"Quando le cose non vanno bene, non è facile rimanere motivati. La pressione è enorme. Sei sotto la lente di ingrandimento del pubblico. A volte penso che posso solo perdere. Se le cose non vanno bene, ricevo molte critiche. E se dovessi vincere, ci sarebbero sicuramente - beh, lui è un sette volte campione del mondo e ha vinto tutte queste gare. A volte ti chiedi se vuoi ancora fare tutto questo a te stesso".



"Ma alla fine il mio amore per le corse ha la meglio. Mi emoziona ancora salire in macchina. Il motore si accende, sono circondato da persone che fanno tutto il possibile per darmi la migliore auto possibile, e poi si percorre la corsia dei box verso la pista: tutto ciò mi fa ancora sorridere, proprio come il mio primo giorno su una vettura di Formula 1".



"Sono soddisfatto della maggior parte delle mie prestazioni nel 2023. Ora sto lavorando instancabilmente per tornare al nostro posto: al vertice".





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12