Lewis Hamilton pergunta a si próprio: "Será que ainda o tenho?"

Isto nunca tinha acontecido antes na fabulosa carreira de Lewis Hamilton: Ele está sem vencer há quase dois anos. A mais recente vitória do piloto da Mercedes remonta ao primeiro GP noturno na Arábia Saudita em 2021, quando derrotou Max Verstappen numa dramática corrida do Campeonato do Mundo. Uma semana depois, ele e Max foram para a corrida final em Abu Dhabi com 395,5 pontos, que terminou em extrema controvérsia com Verstappen como vencedor e campeão.

Desde a Arábia Saudita 2021, Lewis Hamilton conseguiu 16 pódios, mas nenhuma vitória. Hamilton admite ao meu colega Andrew Benson, da BBC, que está a roer a corda. "Quando se tem épocas difíceis como esta, há inevitavelmente momentos em que nos perguntamos: sou eu ou o carro? Será que ainda o tenho? Ou foi-se tudo?

"Sentimos falta da sensação quando tudo se conjuga, quando a verdadeira magia acontece, quando tu e o teu carro se sentem como um só, é uma adrenalina sem igual. E essa é uma sensação pela qual anseias."

"Sou apenas humano. Se alguém disser que não tem esses pensamentos, então está a negar a verdade."



Lewis Hamilton prolongou o seu contrato com a Mercedes por mais dois anos, o que significa que permanecerá na categoria rainha - se o conseguir - até ter mais de 40 anos. "Nunca pensei que iria conduzir a Fórmula 1 durante tanto tempo. São épocas tão longas para todos os profissionais. O nosso programa moderno é muito exigente".



"Quando as coisas não estão a correr bem, não é fácil manter a motivação. A pressão é enorme. Estamos sob a lupa do escrutínio público. Por vezes, penso que só posso perder. Se as coisas não correm bem, sou alvo de muitas críticas. E se eu ganhasse, haveria certamente - bem, ele é sete vezes campeão do mundo e ganhou todas estas corridas. Por vezes, perguntamo-nos se ainda queremos fazer tudo isso a nós próprios".



"Mas no final, o meu amor pelas corridas vence. Ainda sinto a emoção de entrar no carro. O motor está ligado, estou rodeado por estas pessoas que fazem tudo o que podem para me dar o melhor carro possível, e depois passo pela via das boxes em direção à pista de corrida - ainda me dá um sorriso na cara, tal como no meu primeiro dia num carro de Fórmula 1."



"Estou satisfeito com a maioria dos meus desempenhos em 2023. Agora estou a trabalhar incansavelmente para voltar ao lugar onde pertencemos - no topo."





GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12