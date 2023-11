Philipp Eng: Veredicto sobre Verstappen, Alonso y Leclerc

Philipp Eng, de Salzburgo, y Christian Danner, de Múnich, hablaron sobre la temporada de GP de 2023 en el programa en directo de ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7". También hablaron de las destacadas actuaciones de tres pilotos: Max Verstappen, Fernando Alonso y Charles Leclerc.

Philipp Eng, piloto de BMW desde hace muchos años, siente un gran respeto por los logros de Max Verstappen: "Cuando Max llegó a la Fórmula 1 siendo un adolescente, a veces era un poco salvaje. Quería demostrar a todo el mundo que podía correr con los grandes, como hacen la mayoría de las estrellas posteriores cuando son nuevas en la categoría reina. Pero luego hemos visto una evolución maravillosa de Verstappen. Apenas hemos visto errores suyos este año".

A Eng, de 33 años, le impresiona especialmente la increíble capacidad mental de Verstappen: "Solo en el final de Abu Dabi, cuando se le ocurrió la idea de meter a Pérez antes en la carrera para poder conseguir él mismo las vueltas de ventaja necesarias para establecer otro récord... este pensamiento más allá de la conducción pura siempre me deja alucinado con él."

"Por supuesto, se necesita un coche competitivo para tal éxito y un equipo que sepa cómo afrontar el fin de semana adecuadamente. Max y Red Bull Racing están muy bien posicionados en este sentido. Pensábamos que la nueva reglamentación iba a apretar las posiciones delanteras. Pero no ha sido así, sino todo lo contrario. Red Bull Racing es ahora más superior que Mercedes".



Fernando Alonso fue la gran sorpresa con Aston Martin en la primera parte de la temporada: seis veces en el podio en las ocho primeras carreras, y el español casi supera a Verstappen en Mónaco.



Eng dice de Alonso: "Fernando está en la forma de su vida, ¡y eso a los 42 años! A menudo se baja del coche y pienso que ni siquiera ha sudado. Alonso tiene la actitud adecuada y un empuje interior increíble. Me encantaría dedicarme al automovilismo tanto tiempo como él. Alonso es un ejemplo para todos los pilotos de carreras".



No hace falta que hablemos de la velocidad de Charles Leclerc: sólo Michael Schumacher ha conquistado más poles con Ferrari en Fórmula 1 que el monegasco. Pero, ¿está el cinco veces ganador de un GP en el lugar adecuado con los italianos?



Philipp Eng responde: "Si lo comparamos con sus habilidades, su historial provisional en la categoría reina no es todo lo bueno que debería. Para mí, eso demuestra que no tiene el material adecuado. La Fórmula 1 es a menudo una cuestión de matices, y muchas cosas no han ido bien para Charles en los dos últimos años. Sinceramente, le deseo un coche mejor".





GP Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 seg

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 vuelta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 vuelta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta





Clasificación final (22 carreras, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12