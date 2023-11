Philipp Eng : jugement sur Verstappen, Alonso, Leclerc

Le Salzbourgeois Philipp Eng et le Munichois Christian Danner ont parlé de la saison de GP 2023 qui vient de s'achever lors de l'émission en direct "Sport und Talk aus dem Hangar-7" de ServusTV. Il a également été question des performances exceptionnelles de trois pilotes - Max Verstappen, Fernando Alonso et Charles Leclerc.

Philipp Eng, pilote d'usine BMW depuis de nombreuses années, a le plus grand respect pour les performances de Max Verstappen : "Lorsque Max est arrivé en Formule 1, encore adolescent, il était parfois un peu sauvage. Il voulait montrer à tout le monde qu'il était capable de courir avec les grands, comme le font la plupart des futures stars lorsqu'elles viennent d'entrer dans la catégorie reine. Mais ensuite, nous avons assisté à une évolution fabuleuse de Verstappen. Cette année, nous n'avons pratiquement pas vu d'erreurs de sa part".

Eng, 33 ans, est surtout impressionné par l'incroyable capacité intellectuelle de Verstappen : "Rien que maintenant, lors de la finale d'Abu Dhabi, lorsqu'il a eu l'idée, en course, de faire rentrer Pérez plus tôt pour qu'il puisse lui-même obtenir les tours de tête nécessaires pour s'emparer d'un nouveau record - cette réflexion au-delà de la conduite pure, cela me bouleverse toujours chez lui".

"Certes, pour obtenir de tels succès, il faut une voiture compétitive et une équipe qui sait comment aborder le week-end. Max et Red Bull Racing sont extrêmement bien placés pour cela. Nous pensions qu'avec le nouveau règlement, le peloton de tête deviendrait plus dense. Mais ce n'est pas encore le cas, au contraire. Red Bull Racing est aujourd'hui plus supérieur que ne l'était Mercedes auparavant".



Fernando Alonso a été la grande surprise de la première partie de la saison avec Aston Martin - six fois sur le podium lors des huit premières courses, à Monaco l'Espagnol a presque pu battre Verstappen.



A propos d'Alonso, Eng déclare : "Fernando est dans la forme de sa vie, et ce à 42 ans ! Il sort souvent de la voiture, et je me dis - il n'a même pas encore vraiment transpiré. Alonso a la bonne attitude et une motivation intérieure incroyable. J'aimerais bien faire du sport automobile aussi longtemps que lui. Alonso est un exemple brillant pour tous les pilotes de course".



Nous n'avons pas besoin de discuter de la vitesse de Charles Leclerc - seul Michael Schumacher a conquis plus de pole positions que le Monégasque avec Ferrari en Formule 1. Mais le quintuple vainqueur de GP est-il à sa place chez les Italiens ?



Philipp Eng répond : "Par rapport à ses capacités, son bilan intermédiaire dans la catégorie reine n'est pas aussi bon qu'il devrait l'être. Pour moi, cela montre qu'il n'a pas le bon matériel. En Formule 1, tout est souvent une question de nuances, et chez Charles, beaucoup de choses n'ont pas fonctionné au cours des deux dernières années. Je lui souhaiterais de tout cœur une meilleure voiture".





GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12