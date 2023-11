Philipp Eng: Verdetto su Verstappen, Alonso e Leclerc

Philipp Eng da Salisburgo e Christian Danner da Monaco hanno parlato della stagione 2023 del GP nel programma in diretta di ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7". Hanno anche discusso delle eccezionali prestazioni di tre piloti: Max Verstappen, Fernando Alonso e Charles Leclerc.

Philipp Eng, pilota ufficiale BMW di lunga data, ha il massimo rispetto per i risultati ottenuti da Max Verstappen: "Quando Max è entrato in Formula 1 da adolescente, a volte era un po' selvaggio. Voleva dimostrare a tutti di poter gareggiare con i grandi, proprio come fanno la maggior parte delle star che si affacciano alla classe regina. Ma poi abbiamo assistito a un'evoluzione meravigliosa di Verstappen. Quest'anno non ha praticamente commesso errori".

L'ingegnere 33enne è particolarmente colpito dall'incredibile capacità mentale di Verstappen: "Solo nel finale di Abu Dhabi, quando gli è venuta l'idea di far entrare Pérez prima della gara in modo da poter ottenere lui stesso i giri di testa necessari per stabilire un altro record, questo modo di pensare al di là della pura guida mi lascia sempre a bocca aperta".

"Naturalmente, per ottenere un tale successo è necessaria una vettura competitiva e un team che sappia affrontare il weekend nel modo giusto. Max e la Red Bull Racing sono estremamente ben posizionati da questo punto di vista. Pensavamo che i nuovi regolamenti avrebbero reso più serrato lo schieramento di testa. Ma questo non è ancora successo, anzi. La Red Bull Racing è ora superiore alla Mercedes".



Fernando Alonso è stato la grande sorpresa dell'Aston Martin nella prima parte della stagione: sei volte sul podio nelle prime otto gare e lo spagnolo ha quasi battuto Verstappen a Monaco.



Eng dice di Alonso: "Fernando è nella forma della sua vita, e questo all'età di 42 anni! Spesso scende dall'auto e penso: non ha ancora sudato. Alonso ha l'atteggiamento giusto e un'incredibile spinta interiore. Mi piacerebbe fare sport motoristici per un periodo di tempo pari al suo. Alonso è un esempio luminoso per tutti i piloti".



Non c'è bisogno di parlare della velocità di Charles Leclerc: solo Michael Schumacher ha conquistato più pole position con la Ferrari in Formula 1 del monegasco. Ma il cinque volte vincitore di un GP è al posto giusto con gli italiani?



Philipp Eng risponde: "Se si considerano le sue capacità, il suo record intermedio nella classe regina non è così buono come dovrebbe essere. Per me, questo dimostra che non ha il materiale giusto. La Formula 1 è spesso una questione di sfumature e negli ultimi due anni molte cose non sono andate per il verso giusto per Charles. Gli auguro sinceramente di avere una macchina migliore".





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12