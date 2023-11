Philipp Eng: Veredicto sobre Verstappen, Alonso e Leclerc

Max Verstappen, Fernando Alonso e Charles Leclerc arrebataram os adeptos com as suas fantásticas exibições em 2023. O especialista em GP da ServusTV, Philipp Eng, avalia os três pilotos excepcionais.

Philipp Eng, de Salzburgo, e Christian Danner, de Munique, falaram sobre a época do GP de 2023 no programa em direto da ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7". Também falaram sobre as excelentes prestações de três pilotos - Max Verstappen, Fernando Alonso e Charles Leclerc.

O piloto de longa data da BMW, Philipp Eng, tem o maior respeito pelas conquistas de Max Verstappen: "Quando Max entrou na Fórmula 1 como adolescente, às vezes era um pouco selvagem. Ele queria mostrar a toda a gente que podia correr com os grandes, tal como a maioria das estrelas mais recentes fazem quando são novos na categoria rainha. Mas depois assistimos a uma evolução maravilhosa de Verstappen. Não vimos praticamente nenhum erro dele este ano".

O Eng. de 33 anos está particularmente impressionado com a incrível capacidade mental de Verstappen: "Só na final de Abu Dhabi, quando ele teve a ideia de trazer o Pérez mais cedo na corrida para que ele próprio pudesse obter as voltas de avanço necessárias para estabelecer outro recorde - este pensamento para além da condução pura deixa-me sempre impressionado com ele".

"É claro que é necessário um carro competitivo para este sucesso e uma equipa que saiba como enfrentar o fim de semana de forma adequada. O Max e a Red Bull Racing estão extremamente bem posicionados a este respeito. Pensámos que os novos regulamentos iriam apertar o campo na frente. Mas isso ainda não aconteceu, pelo contrário. A Red Bull Racing é agora mais superior do que a Mercedes costumava ser".



Fernando Alonso foi a grande surpresa da Aston Martin na primeira parte da temporada - seis vezes no pódio nas primeiras oito corridas, e o espanhol quase bateu Verstappen no Mónaco.



Eng diz sobre Alonso: "Fernando está na melhor forma da sua vida, e isso aos 42 anos! Ele sai muitas vezes do carro e eu penso para mim próprio - ele ainda nem sequer suou. O Alonso tem a atitude correcta e uma vontade interior incrível. Eu gostaria de fazer desporto automóvel durante tanto tempo como ele. Alonso é um exemplo brilhante para todos os pilotos de corridas".



Não precisamos de falar sobre a velocidade de Charles Leclerc - apenas Michael Schumacher conquistou mais pole positions com a Ferrari na Fórmula 1 do que o monegasco. Mas será que o cinco vezes vencedor de GPs está no lugar certo com os italianos?



Philipp Eng responde: "Comparado com as suas capacidades, o seu historial provisório na categoria rainha não é tão bom como deveria ser. Para mim, isso mostra que ele não tem a capacidade de vencer. Para mim, isso mostra que ele não tem o material certo. A Fórmula 1 é muitas vezes uma questão de nuances e muitas coisas não correram bem a Charles nos últimos dois anos. Desejo-lhe sinceramente um carro melhor".





GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12