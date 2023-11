Nuevo puzzle Rarezas de carreras: Continuación deseada

Cada semana presentamos un pedacito de la historia del automovilismo, normalmente procedente de los archivos de nuestros socios de la agencia fotográfica británica LAT. El procedimiento es muy sencillo: dinos a quién reconoces, dónde y cuándo se tomó la foto (ejemplo: Jo Siffert, Monza, 1970) y con un poco de suerte podrás ganar un pequeño premio. No olvides tu nombre, dirección, año de nacimiento y número de teléfono. Envíe su solución a: mathias.brunner@speedweek.com.

En esta ocasión, el plazo finaliza el 10 de diciembre a medianoche.

La solución correcta de la última vez: el ruso Mikhail Aleshin conduce un Renault de Fórmula 1 en el circuito de Yas Marina a finales de 2010. Al moscovita se le permitió conducir el bólido de GP como "merci" por su título en la temporada 2010 de la Fórmula Renault 3.5, en la que se impuso al que a la postre sería el ganador del GP, Daniel Ricciardo. También estaban en esta serie junior en ese momento: Jean-Éric Vergne y Brendon Hartley.

Aleshin se convirtió así en el primer ruso en ganar una serie internacional de monoplazas.

Su carrera en GP se quedó en nada. Aleshin probó suerte en Estados Unidos, pero tuvo un grave accidente en el circuito IndyCar de Fontana en 2014 y sufrió varias fracturas (costillas, muñeca, esternón). Posteriormente, Aleshin se pasó al Mundial de Resistencia y terminó tercero en Le Mans con SMP en 2019.



Aleshin habría tenido el talento para una carrera en la Fórmula 1, pero el momento no era el adecuado. Lo que nos hizo pensar: ¿quién fue realmente el primer ruso en un coche de carreras GP moderno?



El pionero de todos los rusos fue Sergey Zlobin, que se unió al equipo Minardi (ahora AlphaTauri) como piloto de pruebas en 2002. Pronto quedó claro que carecía del calibre necesario para convertirse en piloto titular y también que le faltaba más dinero de Gazprom. Zlobin, que ya tenía 53 años, fue descartado.



El segundo ruso fue Vitaly Petrov: el ahora piloto de 39 años de Vyborg disputó 57 carreras del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 entre 2010 y 2012 -en 2011 terminó en una sólida décima posición con el Renault-. En esa misma temporada, logró su mejor resultado en Fórmula 1 con un tercer puesto en Melbourne. Sin embargo, no fue retenido al final de la temporada.



A finales de 2012, Vitaly también tuvo que dejar su puesto en Caterham: el francés Charles Pic y el holandés Giedo van der Garde tenían más dote que ofrecer.



Petrov acaparó la mayoría de los titulares en el final del Mundial de 2010 en Abu Dabi. Un error estratégico de Ferrari dejó a la superestrella Fernando Alonso varado detrás del Renault del ruso e incapaz de superar a Petrov. Esta fue una de las razones por las que Alonso perdió el título de campeón del mundo en favor de Sebastian Vettel.



Durante la época de Petrov en Renault, otro ruso se subió allí al coche de Fórmula 1, pero sólo para hacer pruebas: Aleshin, arriba.



El ruso con más éxito en la Fórmula 1 es Daniil Kvyat: el antiguo protegido de Red Bull pilotó para Toro Rosso, Red Bull Racing y AlphaTauri en un total de 110 carreras del Mundial, subiendo al podio en tres ocasiones (segundo en Hungría 2015, tercero en China 2016, tercero en Hockenheim 2019) y séptimo en el Mundial de 2015.



Sergei Sirotkin fue el segundo ruso, tras Daniil Kvyat, en tener el honor de disputar un GP de casa. El billete de Fórmula 1 para Sirotkin, ex piloto de pruebas de Sauber, fue comprado por el banco SMP y otros patrocinadores financieros: se dice que aportaron unos 20 millones de euros a Williams. Sirotkin también impresionó con su velocidad durante las pruebas de Abu Dabi a finales de 2017. Por lo tanto, se le dio prioridad sobre Robert Kubica.



Sirotkin llegó a la Fórmula 1 de forma indirecta: el plan original era que diera el salto a las carreras de GP con la escudería suiza Sauber. Sin embargo, la cooperación anunciada en 2013 con varios socios rusos (Investment Corporation International Fund, Fondo Estatal de Desarrollo del Noroeste de la Federación Rusa e Instituto Nacional de Tecnologías de la Aviación) se vino abajo. Con su ayuda, debía asegurarse el futuro a largo plazo de la única escudería de Fórmula 1 con sede en Suiza. A cambio, se iba a desarrollar al joven ruso Sergei Sirotkin. El verdadero trasfondo del fracaso de esta alianza sigue sin discutirse hoy en día en Sauber.



Sirotkin se vio obligado a permanecer en la Fórmula Renault 3.5 y nunca progresó más allá del papel de piloto de pruebas de Sauber. Mientras competía en la GP2 (ahora Fórmula 2), Renault lo trajo como piloto de desarrollo para 2016 y lo nombró piloto oficial de pruebas y reserva para 2017. Pero cuando quedó claro que no tenía ninguna oportunidad de competir con la escudería francesa, Sirotkin se reorientó hacia Williams. El ex piloto de Williams Jacques Villeneuve olfateó que la escudería había vendido su alma con Stroll y Sirotkin.



El moscovita Nikita Mazepin probó regularmente para Force India (ahora Aston Martin) en su adolescencia y luego entró en Haas con el patrocinador Uralkali. Terminó último en el Campeonato del Mundo de 2021 sin sumar ningún punto, y el equipo estadounidense se separó de Mazepin a principios de 2022 debido a la invasión rusa de Ucrania. Padre e hijo Mazepin interpusieron una demanda por despido improcedente, y el proceso sigue abierto.



También de Moscú, pero no llegó más allá de una carrera de Fórmula 1 viernes con Renault - Artem Markelov. Terminó segundo en la general de la serie GP2 (ahora Fórmula 2) en 2017, detrás de la actual estrella de Ferrari Charles Leclerc. El momento tampoco era el adecuado para Markelov.



Y así llegamos al nuevo enigma: hace más de cuarenta años, este corredor de pura sangre personificó lo que la Fórmula 1 busca hoy en día.



¡Participa tú también! Envía tu solución a: mathias.brunner@speedweek.com. En esta ocasión, la fecha límite para participar es el 10 de diciembre de 2023, a medianoche.