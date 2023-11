Nouvelle énigme Racing-Raritäten : Suite souhaitée

Chaque semaine, nous présentons un petit morceau de l'histoire du sport automobile, le plus souvent tiré des archives de nos partenaires de l'agence photographique britannique LAT. La procédure est très simple - dites-nous qui vous reconnaissez, où et quand la photo a été prise (exemple : Jo Siffert, Monza, 1970) et avec un peu de chance, vous gagnerez un petit prix. N'oubliez pas votre nom, votre adresse, votre année de naissance et votre numéro de téléphone. Envoyez votre solution à : mathias.brunner@speedweek.com.

La date limite d'envoi est cette fois le 10 décembre à minuit.

La bonne solution de la dernière fois : le Russe Mikhail Aleshin a piloté une Formule 1 Renault sur le circuit de Yas Marina fin 2010. Le Moscovite a pu conduire la voiture de course GP en guise de "merci" pour son titre en Formule Renault 3.5 de la saison 2010, où il a tout de même battu le futur vainqueur du GP Daniel Ricciardo. Jean-Éric Vergne et Brendon Hartley ont également participé à cette série de jeunes pilotes.

Aleshin est ainsi devenu le premier Russe à remporter une série internationale de monoplaces.

La carrière en GP n'a pas abouti. Aleshin a tenté sa chance aux États-Unis, mais a eu un grave accident en 2014 sur le circuit IndyCar de Fontana et s'est fracturé plusieurs fois (côtes, poignet, sternum). Par la suite, Aleshin est passé au championnat du monde d'endurance et a terminé troisième au Mans en 2019 avec SMP.



Aleshin aurait eu le talent pour une carrière en Formule 1, mais le timing n'était pas bon. Ce qui nous a donné l'idée - qui a été le premier Russe dans une voiture de course GP moderne ?



Le précurseur de tous les Russes a été Sergey Zlobin, qui a rejoint l'équipe Minardi (aujourd'hui AlphaTauri) en 2002 en tant que pilote d'essai. Il s'est vite avéré qu'il n'avait pas le niveau nécessaire pour devenir pilote titulaire et qu'il n'avait pas non plus assez d'argent de Gazprom. Zlobin, aujourd'hui âgé de 53 ans, a été écarté.



Le deuxième Russe était Vitaly Petrov : le pilote de Vyborg, aujourd'hui âgé de 39 ans, a tout de même disputé 57 courses de championnat du monde de Formule 1 entre 2010 et 2012 - en 2011, il a obtenu une solide dixième place au championnat du monde au volant d'une Renault. La même saison, il a obtenu son meilleur résultat en Formule 1 avec une troisième place à Melbourne. Néanmoins, il n'a pas été reconduit à la fin de la saison.



Fin 2012, Vitaly a également dû quitter son cockpit chez Caterham : le Français Charles Pic et le Néerlandais Giedo van der Garde présentaient une meilleure dotation.



C'est lors de la finale du championnat du monde 2010 à Abu Dhabi que Petrov a fait le plus parler de lui. Suite à une erreur stratégique de Ferrari, la superstar Fernando Alonso s'est retrouvée derrière la Renault du Russe et n'a pas pu dépasser Petrov. C'est l'une des raisons pour lesquelles Alonso a perdu le titre de champion du monde au profit de Sebastian Vettel.



Pendant la période de Petrov chez Renault, un autre Russe est monté dans le bolide de Formule 1, mais uniquement pour des essais : Obiger Aleshin.



Le Russe qui a le plus de succès en Formule 1 est Daniil Kvyat : l'élève de longue date de Red Bull a disputé 110 courses de championnat du monde pour Toro Rosso, Red Bull Racing et AlphaTauri, il est monté trois fois sur le podium (deuxième en Hongrie en 2015, troisième en Chine en 2016, troisième à Hockenheim en 2019) et a terminé septième du championnat du monde en 2015.



Après Daniil Kvyat, Sergej Sirotkin a été le deuxième Russe à avoir l'honneur de disputer un GP à domicile. C'est la banque SMP et d'autres bailleurs de fonds qui ont permis à Sirotkin, ancien pilote d'essai chez Sauber, de décrocher son billet pour la Formule 1 - ils auraient apporté environ 20 millions d'euros à Williams. De plus, Sirotkin a su convaincre par sa vitesse lors des essais d'Abu Dhabi fin 2017. C'est pourquoi il a obtenu la priorité face à Robert Kubica.



Sirotkin est arrivé en Formule 1 par des chemins détournés. Le plan initial consistait à ce qu'il se lance dans les GP avec l'écurie suisse Sauber. Mais la coopération annoncée en 2013 avec une série de partenaires russes (Investment Corporation International Fund, State Fund of Development of Nortwest Russian Federation ainsi que National Istitute of Aviation Technologies) a échoué. Leur aide devait permettre d'assurer l'avenir à long terme de la seule écurie de Formule 1 basée en Suisse. En contrepartie, le jeune Russe Sergei Sirotkin devait être formé. Aujourd'hui encore, Sauber ne parle pas des véritables raisons de l'échec de cette alliance.



Sirotkin a été contraint de rester en Formule Renault 3.5, il n'a jamais dépassé le rôle de pilote d'essai de Sauber. Alors qu'il concourait en GP2 (aujourd'hui Formule 2), Renault l'a fait venir en tant que pilote de développement pour 2016, et pour 2017, il a été nommé pilote d'essai officiel et pilote de réserve. Mais lorsqu'il est devenu clair qu'il n'avait aucune chance d'obtenir un cockpit de course chez les Français, Sirotkin s'est réorienté - en direction de Williams. L'ex-pilote Williams Jacques Villeneuve a déclaré que l'écurie avait vendu son âme avec Stroll et Sirotkin.



Le Moscovite Nikita Mazepin a régulièrement effectué des tests pour Force India (aujourd'hui Aston Martin) alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, avant d'acheter Haas avec le sponsor Uralkali. Il a terminé dernier du championnat du monde 2021, sans aucun point, et début 2022, les Américains se sont séparés de Mazepin en raison de l'invasion russe de l'Ukraine. Le père et le fils Mazepin ont déposé plainte pour licenciement abusif, la procédure est toujours en cours aujourd'hui.



Également originaire de Moscou, mais n'ayant pas dépassé un vendredi de Formule 1 avec Renault - Artem Markelov. Il a terminé deuxième au classement général de la série GP2 (aujourd'hui Formule 2) en 2017, derrière l'actuelle star de Ferrari Charles Leclerc. Pour Markelov aussi, le timing n'était pas bon.



Voici donc la nouvelle énigme : ce coureur pur sang incarnait il y a plus de quarante ans ce que la Formule 1 recherche aujourd'hui.



Participez vous aussi ! Envoyez votre solution à : mathias.brunner@speedweek.com. La date limite d'envoi est cette fois le 10 décembre 2023 à minuit.