Nuovo puzzle Rarità da corsa: Continuazione desiderata

La soluzione corretta dell'ultima volta: il russo Mikhail Aleshin guida una Renault di Formula 1 sul circuito di Yas Marina alla fine del 2010. Il moscovita ha avuto il permesso di guidare l'auto da corsa da GP come "premio" per il suo titolo nella stagione 2010 della Formula Renault 3.5, dove ha battuto l'eventuale vincitore del GP Daniel Ricciardo. All'epoca erano presenti in questa serie junior anche Jean-Éric Vergne e Brendon Hartley.

Aleshin è diventato così il primo russo a vincere una serie internazionale di monoposto.

La sua carriera nei GP non ha avuto successo. Aleshin ha tentato la fortuna negli Stati Uniti, ma ha avuto un grave incidente sul circuito IndyCar di Fontana nel 2014 e ha riportato diverse fratture (costole, polso, sterno). In seguito Aleshin è passato al Campionato mondiale Endurance e nel 2019 è arrivato terzo a Le Mans con SMP.



Aleshin avrebbe avuto il talento per una carriera in Formula 1, ma il momento non era quello giusto. Il che ci ha fatto pensare: chi è stato il primo russo a guidare una moderna auto da corsa GP?



Il pioniere di tutti i russi è stato Sergey Zlobin, che si è unito al team Minardi (ora AlphaTauri) come collaudatore nel 2002. Ben presto fu chiaro che non aveva il calibro necessario per diventare un pilota regolare e che gli mancavano anche i soldi della Gazprom. L'ormai 53enne Zlobin fu scartato.



Il secondo russo è stato Vitaly Petrov: l'ormai 39enne di Vyborg ha disputato 57 gare del Campionato mondiale di Formula 1 dal 2010 al 2012 - nel 2011 ha ottenuto un solido decimo posto con la Renault. Nella stessa stagione, ha ottenuto il suo miglior risultato in Formula 1 con il terzo posto a Melbourne. Tuttavia, alla fine della stagione non è stato mantenuto.



Alla fine del 2012, Vitaly ha dovuto lasciare l'abitacolo della Caterham: il francese Charles Pic e l'olandese Giedo van der Garde avevano una dote maggiore da offrire.



Petrov ha fatto notizia soprattutto nel finale del campionato del mondo 2010 ad Abu Dhabi. Un errore strategico della Ferrari ha lasciato la superstar Fernando Alonso bloccata dietro la Renault del russo e incapace di superare Petrov. Questo è stato uno dei motivi per cui Alonso ha perso il titolo mondiale a favore di Sebastian Vettel.



Durante il periodo di Petrov alla Renault, un altro russo è salito sulla vettura di Formula 1, ma solo per i test drive: Aleshin.



Il russo di maggior successo in Formula 1 è Daniil Kvyat: il pupillo di lunga data della Red Bull ha guidato per Toro Rosso, Red Bull Racing e AlphaTauri in un totale di 110 gare del campionato del mondo, finendo sul podio tre volte (secondo in Ungheria 2015, terzo in Cina 2016, terzo a Hockenheim 2019) e settimo nel campionato del mondo 2015.



Sergei Sirotkin è il secondo russo dopo Daniil Kvyat ad avere l'onore di disputare un GP di casa. Il biglietto per la Formula 1 dell'ex collaudatore della Sauber Sirotkin è stato acquistato dalla banca SMP e da altri finanziatori, che si dice abbiano portato alla Williams circa 20 milioni di euro. Sirotkin ha impressionato per la sua velocità anche durante i test di Abu Dhabi alla fine del 2017. Per questo motivo gli è stata data la priorità rispetto a Robert Kubica.



Sirotkin è arrivato in Formula 1 in un modo un po' casuale: il piano originale prevedeva che passasse alle gare di GP con la scuderia svizzera Sauber. Tuttavia, la cooperazione annunciata nel 2013 con alcuni partner russi (Investment Corporation International Fund, State Fund of Development of Nortwest Russian Federation e National Institute of Aviation Technologies) è fallita. Con il loro aiuto, il futuro a lungo termine dell'unica scuderia di Formula 1 con sede in Svizzera doveva essere assicurato. In cambio, si sarebbe dovuto sviluppare il giovane russo Sergei Sirotkin. I veri retroscena del fallimento di questa alleanza non sono ancora oggi oggetto di discussione in Sauber.



Sirotkin fu costretto a rimanere in Formula Renault 3.5 e non andò mai oltre il ruolo di collaudatore della Sauber. Mentre gareggiava in GP2 (ora Formula 2), Renault lo ha portato come pilota di sviluppo per il 2016 e lo ha nominato pilota ufficiale di prova e di riserva per il 2017. Ma quando è stato chiaro che non aveva alcuna possibilità di ottenere un posto in gara con la casa francese, Sirotkin si è orientato verso la Williams. L'ex pilota della Williams, Jacques Villeneuve, ha affermato che la scuderia ha venduto l'anima con Stroll e Sirotkin.



Il moscovita Nikita Mazepin ha effettuato regolarmente test per la Force India (ora Aston Martin) da adolescente e poi è stato acquistato dalla Haas con lo sponsor Uralkali. Nel campionato del mondo 2021 si è classificato all'ultimo posto senza conquistare punti e il team statunitense si è separato da Mazepin all'inizio del 2022 a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. Padre e figlio Mazepin hanno intentato una causa per licenziamento illegittimo e il procedimento è ancora in corso.



Sempre da Mosca, ma non è andato oltre un venerdì di Formula 1 con la Renault, Artem Markelov. Nel 2017 ha ottenuto il secondo posto assoluto nella serie GP2 (ora Formula 2), dietro all'attuale stella della Ferrari Charles Leclerc. Anche per Markelov non era il momento giusto.



E così siamo arrivati al nuovo indovinello: più di quarant'anni fa, questo pilota di razza incarnava ciò che la Formula 1 sta cercando oggi.



