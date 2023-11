Novo puzzle Corrida de raridades: Continuação desejada

Todas as semanas apresentamos um pequeno pedaço da história do desporto automóvel, normalmente dos arquivos dos nossos parceiros da agência fotográfica britânica LAT. O procedimento é muito simples - diga-nos quem reconhece, onde e quando foi tirada a fotografia (exemplo: Jo Siffert, Monza, 1970) e, com um pouco de sorte, poderá ganhar um pequeno prémio. Não se esqueça do seu nome, morada, ano de nascimento e número de telefone. Envie a sua solução para: mathias.brunner@speedweek.com.

A solução correcta da última vez: o russo Mikhail Aleshin conduz um Renault de Fórmula 1 no Circuito de Yas Marina no final de 2010. O moscovita foi autorizado a conduzir o carro de corrida do GP como um "merci" pelo seu título na temporada de 2010 da Fórmula Renault 3.5, onde derrotou o eventual vencedor do GP, Daniel Ricciardo. Também nesta série júnior na altura: Jean-Éric Vergne e Brendon Hartley.

Aleshin tornou-se assim o primeiro russo a vencer uma série internacional de monolugares.

A sua carreira no GP não deu em nada. Aleshin tentou a sua sorte nos EUA, mas teve um grave acidente no circuito de Fórmula Indy em Fontana em 2014 e sofreu várias fracturas (costelas, pulso, esterno). Mais tarde, Aleshin mudou para o Campeonato Mundial de Resistência e terminou em terceiro lugar em Le Mans com a SMP em 2019.



Aleshin teria tido o talento para uma carreira na Fórmula 1, mas o momento não era o mais adequado. O que nos fez pensar - quem foi realmente o primeiro russo num carro de corrida de GP moderno?



O pioneiro de todos os russos foi Sergey Zlobin, que se juntou à equipa Minardi (agora AlphaTauri) como piloto de testes em 2002. Rapidamente se tornou claro que não tinha o calibre necessário para se tornar um piloto regular e que também lhe faltava mais dinheiro da Gazprom. Zlobin, agora com 53 anos, foi descartado.



O segundo russo foi Vitaly Petrov: o agora com 39 anos de Vyborg disputou 57 corridas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2010 a 2012 - em 2011 terminou num sólido décimo lugar na Renault. Na mesma época, alcançou o seu melhor resultado na Fórmula 1 com o terceiro lugar em Melbourne. No entanto, não foi retido no final da época.



No final de 2012, Vitaly também teve de abandonar o seu cockpit na Caterham: o francês Charles Pic e o holandês Giedo van der Garde tinham um dote mais elevado para oferecer.



Petrov fez a maior parte das manchetes na final do Campeonato do Mundo de 2010 em Abu Dhabi. Um erro estratégico da Ferrari deixou o astro Fernando Alonso preso atrás do Renault do russo e incapaz de ultrapassar Petrov. Esta foi uma das razões pelas quais Alonso perdeu o título de campeão do mundo para Sebastian Vettel.



Durante o tempo de Petrov na Renault, outro russo entrou no carro de Fórmula 1, mas apenas para testes: Aleshin acima.



O russo mais bem-sucedido na Fórmula 1 é Daniil Kvyat: o protegido de longa data da Red Bull pilotou para a Toro Rosso, Red Bull Racing e AlphaTauri em um total de 110 corridas do Campeonato Mundial, terminando no pódio três vezes (segundo na Hungria 2015, terceiro na China 2016, terceiro em Hockenheim 2019) e sétimo no Campeonato Mundial de 2015.



Sergei Sirotkin foi o segundo russo, depois de Daniil Kvyat, a ter a honra de disputar um GP em casa. O bilhete para a Fórmula 1 do antigo piloto de testes da Sauber, Sirotkin, foi comprado pelo banco SMP e por outros apoiantes financeiros - terão trazido cerca de 20 milhões de euros para a Williams. Sirotkin também impressionou com a sua velocidade durante os testes de Abu Dhabi no final de 2017. Por isso, foi-lhe dada prioridade em relação a Robert Kubica.



Sirotkin chegou à Fórmula 1 de uma forma indireta: o plano original era que ele desse o passo para as corridas de GP com a equipa suíça Sauber. No entanto, a cooperação anunciada em 2013 com vários parceiros russos (Investment Corporation International Fund, State Fund of Development of Nortwest Russian Federation e National Institute of Aviation Technologies) fracassou. Com a sua ajuda, o futuro a longo prazo da única equipa de corridas de Fórmula 1 sediada na Suíça deveria ser assegurado. Em contrapartida, o jovem russo Sergei Sirotkin deveria ser desenvolvido. Os verdadeiros antecedentes do fracasso desta aliança ainda hoje não são discutidos na Sauber.



Sirotkin foi forçado a permanecer na Fórmula Renault 3.5 e nunca progrediu para além do papel de piloto de testes da Sauber. Enquanto competia na GP2 (atual Fórmula 2), a Renault trouxe-o como piloto de desenvolvimento para 2016 e nomeou-o como piloto oficial de testes e de reserva para 2017. Mas quando se tornou claro que não tinha qualquer hipótese de conseguir um lugar no cockpit de corrida com a equipa francesa, Sirotkin reorientou-se para a Williams. O ex-piloto da Williams, Jacques Villeneuve, disse que a equipa tinha vendido a sua alma com Stroll e Sirotkin.



Nikita Mazepin, de Moscovo, testou regularmente para a Force India (agora Aston Martin) quando era adolescente e depois comprou a Haas com o patrocinador Uralkali. Terminou em último lugar no Campeonato do Mundo de 2021, sem marcar pontos, e a equipa americana separou-se de Mazepin no início de 2022 devido à invasão russa da Ucrânia. Pai e filho Mazepin intentaram uma ação judicial por despedimento ilícito, e o processo ainda está em curso.



Também de Moscovo, mas não foi além de uma corrida de sexta-feira de Fórmula 1 com a Renault - Artem Markelov. Ele terminou em segundo lugar geral na série GP2 (agora Fórmula 2) em 2017, atrás da atual estrela da Ferrari, Charles Leclerc. O momento também não era adequado para Markelov.



E assim se chega ao novo enigma: há mais de quarenta anos, este piloto puro-sangue é o exemplo do que a Fórmula 1 procura atualmente.



