Carlos Sainz (Ferrari): "Sombra en mi temporada"

La temporada 2023 de Fórmula 1 tuvo un final extraño para el bicampeón Carlos Sainz. Ferrari había esperado hasta poco antes del final del GP de Abu Dabi que llegara un periodo de coche de seguridad, pero no se materializó.

Hasta ese momento, el madrileño sólo había rodado con neumáticos duros en el circuito de Yas Marina y se había abierto camino hasta la sexta plaza, pero el reglamento de la Fórmula 1 estipula que se deben utilizar al menos dos compuestos de neumáticos diferentes en la carrera del campeonato del mundo. Sainz fue llamado a boxes una vuelta antes del final y no se le permitió volver a la pista debido a un problema de motor. Fue clasificado 18º.

Dos carreras extrañas al final del año para Sainz: en Las Vegas, su Ferrari fue rajado por una camisa de drenaje de agua defectuosa y su coche quedó destrozado. La FIA también le impuso una penalización de diez puestos en la parrilla por cambiar el motor. Sainz terminó sexto en la deslumbrante ciudad.

Debido a la estrategia fallida de Ferrari y al resultado nulo en Abu Dhabi, Sainz cayó al séptimo puesto en el campeonato de pilotos, a sólo seis puntos del cuarto clasificado, Fernando Alonso.



"En definitiva, ha sido un año decente", dice Sainz, de 29 años, sobre una temporada que le reportó su segunda victoria, en el GP nocturno de Singapur. "Pero podríamos haber conseguido resultados mucho mejores con un poco más de regularidad".



"No estoy nada satisfecho con los dos últimos fines de semana de carreras en Las Vegas y Abu Dhabi, que ensombrecen mi temporada. En años anteriores, siempre he tenido actuaciones especialmente fuertes en las últimas carreras de la temporada, pero eso no ha sido posible esta vez. Ahora me sentaré con calma y analizaré lo que salió mal".



Resulta apropiado para el final de Mundial de Sainz que Ferrari también fracasara en su intento de arrebatar a Mercedes el segundo puesto en la Copa de Constructores. "Muy decepcionante", resume Sainz. "Deberíamos haber sido mucho más rápidos en el circuito de Yas Marina, pero nunca tuvimos la velocidad. También quiero averiguar eso".



Sainz, al igual que su compañero de equipo Charles Leclerc, no viajó de vuelta a Europa desde Abu Dhabi, sino a Jeddah: en la ciudad costera de Arabia Saudí se está celebrando el Festival Ferrari.





GP Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 seg

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 vuelta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 vuelta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta





Clasificación final (22 carreras, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12