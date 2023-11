Carlos Sainz (Ferrari) : "Une ombre sur ma saison".

La saison de Formule 1 2023 s'est terminée de manière étrange pour le double vainqueur de GP Carlos Sainz. Ferrari avait espéré jusqu'à peu de temps avant la fin du GP d'Abu Dhabi qu'il y aurait encore une phase de Safety Car, mais ce calcul n'a pas fonctionné.

Jusqu'à ce moment-là, le Madrilène n'avait roulé qu'avec des pneus durs sur le circuit de Yas Marina et s'était hissé jusqu'à la sixième place, mais le règlement de la Formule 1 stipule qu'au moins deux mélanges de pneus différents doivent être utilisés en course de championnat du monde. Sainz est rentré au stand à un tour de la fin et n'a pas pu reprendre la piste en raison d'un problème de moteur. Il a été classé 18e après avoir été dépassé.

Deux courses étranges pour Sainz en fin d'année : à Las Vegas, sa Ferrari a été éventrée par une chemise d'évacuation d'eau défectueuse et sa voiture a été détruite. De plus, la FIA lui a infligé une pénalité de dix places pour changement de moteur. Sainz a terminé sixième dans la ville des paillettes.

En raison de la stratégie ratée de Ferrari et du zéro pointé d'Abu Dhabi, Sainz a chuté à la septième place du championnat du monde des pilotes, à seulement six points de Fernando Alonso, quatrième.



"Finalement, c'était une année décente", dit Sainz, 29 ans, à propos d'une saison qui lui a valu sa deuxième victoire, au GP de nuit de Singapour. "Mais nous aurions pu obtenir des résultats nettement meilleurs avec un peu plus de constance".



"Je ne suis pas du tout satisfait des deux derniers week-ends de course de Las Vegas et d'Abu Dhabi, cela jette une ombre sur ma saison. Les années précédentes, j'ai toujours été particulièrement performant lors des dernières courses de la saison, mais cette fois-ci, cela n'a pas été possible. Je vais maintenant m'asseoir tranquillement et analyser tout ce qui n'a pas fonctionné".



La fin du championnat du monde de Sainz s'explique par le fait que Ferrari a également raté l'objectif de ravir à Mercedes la deuxième place dans la coupe des constructeurs. "C'est très décevant", résume Sainz. "Nous aurions dû être beaucoup plus rapides sur le circuit de Yas Marina, mais cette vitesse n'est jamais venue. C'est aussi ce que je veux découvrir".



Comme son coéquipier d'écurie Charles Leclerc, Sainz n'est pas rentré d'Abu Dhabi en Europe, mais a poursuivi sa route vers Djeddah : la ville côtière d'Arabie saoudite accueille le festival Ferrari.





GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12