Carlos Sainz (Ferrari): "Ombra sulla mia stagione".

La stagione 2023 di Formula 1 si è conclusa in modo strano per il due volte vincitore del GP Carlos Sainz. Fino a poco prima della fine del GP di Abu Dhabi, la Ferrari aveva sperato in un periodo di safety car, che però non si è concretizzato.

Fino a quel momento, il madrileno aveva guidato solo con gomme dure sul circuito di Yas Marina e si era fatto strada fino al sesto posto, ma il regolamento della Formula 1 prevede che nella gara del campionato del mondo si debbano utilizzare almeno due mescole di pneumatici diverse. Sainz è stato richiamato ai box a un giro dalla fine e non ha potuto rientrare in pista per un problema al motore. È stato classificato come 18° doppiato.

Due gare strane a fine anno per Sainz: a Las Vegas, la sua Ferrari è stata squarciata da una guaina di drenaggio dell'acqua difettosa e la sua auto è stata distrutta. La FIA gli ha anche inflitto una penalità di dieci posizioni in griglia per aver cambiato il motore. Sainz si è classificato sesto nella città scintillante.

A causa della strategia sbagliata della Ferrari e del risultato nullo di Abu Dhabi, Sainz è sceso al settimo posto nel campionato piloti, a soli sei punti dal quarto posto di Fernando Alonso.



"In definitiva, è stato un anno discreto", dice il 29enne Sainz a proposito di una stagione che gli ha portato la seconda vittoria, nel GP notturno di Singapore. "Ma avremmo potuto ottenere risultati migliori con un po' più di costanza".



"Non sono affatto soddisfatto degli ultimi due weekend di gara a Las Vegas e Abu Dhabi, che gettano un'ombra sulla mia stagione. Negli anni passati, ho sempre ottenuto prestazioni particolarmente brillanti nelle gare finali della stagione, ma questa volta non è stato possibile. Ora mi siederò con calma e analizzerò cosa è andato storto".



Per il finale di campionato di Sainz, la Ferrari ha fallito anche nel tentativo di strappare alla Mercedes il secondo posto nella Coppa Costruttori. "Molto deludente", riassume Sainz. "Avremmo dovuto essere molto più veloci sul circuito di Yas Marina, ma non abbiamo mai avuto la velocità necessaria. Voglio scoprire anche questo".



Sainz, come il suo compagno di squadra Charles Leclerc, non è tornato in Europa da Abu Dhabi, ma a Gedda: nella città costiera dell'Arabia Saudita si sta svolgendo il Festival Ferrari.





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12