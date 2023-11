Carlos Sainz (Ferrari): "Sombra na minha época".

A temporada de 2023 da Fórmula 1 chegou a um final estranho para o bicampeão do GP Carlos Sainz. A Ferrari esperava até pouco antes do final do GP de Abu Dhabi que um período de safety car chegasse, mas isso não se concretizou.

Até então, o madrileno só tinha rodado com pneus duros no Circuito de Yas Marina e tinha conseguido chegar ao sexto lugar, mas os regulamentos da Fórmula 1 estipulam que pelo menos dois compostos de pneus diferentes devem ser usados na corrida do campeonato mundial. Sainz foi chamado às boxes uma volta antes do final e não foi autorizado a regressar à pista devido a um problema de motor. Foi classificado como 18º classificado.

Duas corridas estranhas no final do ano para Sainz: em Las Vegas, o seu Ferrari foi cortado por uma camisa de drenagem de água defeituosa e o seu carro ficou destruído. A FIA também lhe aplicou uma penalização de dez lugares na grelha por ter mudado o motor. Sainz terminou em sexto lugar na cidade brilhante.

Devido à estratégia falhada da Ferrari e ao resultado nulo em Abu Dhabi, Sainz caiu para o sétimo lugar no campeonato de pilotos, a apenas seis pontos do quarto classificado, Fernando Alonso.



"Em última análise, foi um ano decente", diz Sainz, de 29 anos, sobre uma época que lhe trouxe a sua segunda vitória, no GP noturno de Singapura. "Mas poderíamos ter alcançado resultados muito melhores com um pouco mais de consistência".



"Não estou nada satisfeito com os dois últimos fins-de-semana de corrida em Las Vegas e Abu Dhabi, o que lança uma sombra sobre a minha temporada. Nos anos anteriores, tive sempre desempenhos particularmente fortes nas últimas corridas da época, mas desta vez isso não foi possível. Agora vou sentar-me calmamente e analisar o que correu mal."



É apropriado para o final do Campeonato do Mundo de Sainz que a Ferrari também tenha falhado na sua tentativa de arrebatar o segundo lugar na Taça dos Construtores à Mercedes. "Muito dececionante", resume Sainz. "Devíamos ter sido muito mais rápidos no Circuito de Yas Marina, mas nunca tivemos a velocidade necessária. Também quero descobrir isso".



Sainz, tal como o seu companheiro de equipa Charles Leclerc, não viajou de Abu Dhabi para a Europa, mas sim para Jeddah: o Festival Ferrari está a decorrer na cidade costeira da Arábia Saudita.





GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 s

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12