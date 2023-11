Lieto fine ad Abu Dhabi: anello nuziale sparito e ritrovato

Sono le storie poco conosciute, per lo più nascoste, che restituiscono alla Formula 1 la sua umanità, nonostante il duro business.

A fine stagione, ad Abu Dhabi, uno o due membri di una squadra finiscono nel porticciolo del circuito di Yas. Abbiamo anche visto i meccanici essere cosparsi di catrame e piume dai loro cari colleghi in segno di addio (non proprio, ovviamente, ma è stato comunque un gran casino che probabilmente ha richiesto una doccia di due ore).

Come hanno notato i miei colleghi Chris Medland e Phil Horton, durante i test di Formula 1 di Abu Dhabi c'è stata un'attività piuttosto insolita nel porto turistico: un sommozzatore è scivolato in acqua, apparentemente alla ricerca di un oggetto.

Come si è scoperto, domenica un dipendente della Mercedes era stato gettato nel bacino del porto dai suoi colleghi e aveva perso la fede nuziale, come ha poi scoperto con orrore.



Naturalmente i suoi colleghi non hanno abbandonato l'uomo, così un sommozzatore e un metal detector sono stati calati in acqua. Per la disperazione dell'uomo senza anello, le prime immersioni non hanno avuto successo.



L'operazione di ricerca è rimasta senza esito fino a martedì sera, cioè dopo che i test drive erano stati completati.



Ma poi c'è stato un inaspettato lieto fine: la mattina del 29 novembre, il sommozzatore Johann ha trovato l'anello sotto 15 centimetri di limo grazie al suo metal detector.





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12