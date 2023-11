Final feliz em Abu Dhabi: aliança de casamento desaparecida - e reencontrada

Talvez a história mais encantadora da final do Campeonato do Mundo em Abu Dhabi tenha acontecido quando a maioria das estrelas da Fórmula 1 já tinha deixado há muito o Circuito de Yas Marina. Tratava-se de uma aliança de casamento.

São as histórias pouco conhecidas, na sua maioria escondidas, que devolvem à Fórmula 1 a sua humanidade, apesar de toda a dureza do negócio.

Faz parte do final da época em Abu Dhabi que um ou dois membros da equipa acabem na marina do Circuito de Yas. Também vimos mecânicos a serem cobertos de alcatrão e penas pelos seus queridos colegas como forma de despedida (não foi bem assim, claro, mas não deixou de ser uma enorme confusão que provavelmente exigiu um duche de duas horas).

Como os meus colegas Chris Medland e Phil Horton notaram, houve uma atividade bastante invulgar na marina durante os testes de Fórmula 1 de Abu Dhabi: um mergulhador caiu na água, aparentemente à procura de um objeto.

Afinal, um empregado da Mercedes tinha sido atirado para a bacia do porto pelos seus colegas no domingo e perdeu a sua aliança de casamento no processo, como descobriu mais tarde, para seu horror.



Claro que os colegas não abandonaram o homem, pelo que um mergulhador e um detetor de metais foram lançados à água. Para desespero do homem sem aliança, os primeiros mergulhos não foram bem sucedidos.



A operação de busca continuou infrutífera até à noite de terça-feira, ou seja, após a conclusão dos testes de condução.



Mas houve um final feliz inesperado: na manhã de 29 de novembro, o mergulhador Johann encontrou o anel debaixo de 15 centímetros de lodo, graças ao seu detetor de metais.





GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 s

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12