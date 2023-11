F1 Exhibition : ServusTV est partenaire TV officiel

Le succès de la "Formula 1 Exhibition" à Madrid a conforté les responsables de l'exposition dans leur projet d'exposer les objets présentés dans d'autres villes. Et depuis le 11 octobre, nous savons que Vienne sera la deuxième ville à accueillir ces pièces d'exposition uniques.

À partir du 2 février 2024, les fans et les personnes intéressées pourront jeter un coup d'œil exclusif dans les coulisses du monde impressionnant de la Formule 1 dans la métaville de Vienne. Outre des voitures de Formule 1 historiques et actuelles, on pourra y admirer des images et des films inédits de la longue et passionnante histoire de la classe reine des quatre roues.

Pour la première fois, un partenaire TV est également à bord et à Vienne, il s'agit de la chaîne privée ServusTV de Salzbourg. C'est logique, car ServusTV, en tant que détenteur des droits, diffuse la Formule 1 en direct et gratuitement à la télévision autrichienne au moins jusqu'en 2026. La catégorie reine est l'un des nombreux sports premium que la chaîne autrichienne diffuse en direct.

David Morgenbesser, Head of Commercial à la Red Bull Media House, explique : "Afin de rendre la pause hivernale aussi divertissante que possible pour tous les fans de la catégorie reine du sport automobile, nous sommes très heureux d'être le premier partenaire TV de cette série d'événements à Vienne, après la première de l'exposition Formula 1 à Madrid. C'est une transition parfaite pour la période sans course, avant que la Formule 1 ne soit à nouveau visible sur les écrans de télévision de ServusTV l'année prochaine".

Le fait que cette exposition unique, développée en collaboration avec des curateurs, des artistes et des cinéastes primés, offre sur plus de 3000 mètres carrés, dans six salles spécialement conçues, des aperçus narratifs uniques dans le monde extraordinaire de la Formule 1, réjouit également Andreas Gröbl, qui commente les événements de Formule 1 sur ServusTV.

"L'Autriche n'a pas seulement l'un des plus beaux GP, elle est aussi le premier pays à proposer un programme hivernal parfait", explique-t-il. Gröbl associe notamment ses propres souvenirs aux objets exposés, comme l'épave carbonisée de la voiture de course Haas de Romain Grosjean, dont l'accident s'est produit lors du GP de Bahreïn en 2020 : "Mon co-commentateur Philipp Eng et moi-même avions alors ressenti la terreur de la décennie. Voir cette épave maintenant à Vienne est très spécial".

Des informations sur l'exposition sont disponibles sur le site web "Formula 1 Exhibition". Les billets sont également en vente sur le web .