Mostra F1: ServusTV è partner televisivo ufficiale

Il successo della "Mostra della Formula 1" a Madrid ha incoraggiato i responsabili dell'esposizione a presentare i reperti in altre città. E dall'11 ottobre sappiamo che Vienna è la seconda città in cui saranno esposti i pezzi unici.

Dal 2 febbraio 2024, gli appassionati e gli altri interessati potranno dare uno sguardo esclusivo dietro le quinte dell'impressionante mondo della Formula 1 nella Metastadt di Vienna. Oltre alle vetture di Formula 1 storiche e attuali, sarà possibile ammirare anche immagini e filmati inediti della lunga ed emozionante storia della classe regina delle quattro ruote.

Per la prima volta è presente anche un partner televisivo: a Vienna si tratta dell'emittente privata ServusTV, con sede a Salisburgo. Questo ha senso, dato che ServusTV, in qualità di detentore dei diritti, trasmetterà la Formula 1 in diretta e gratuitamente sulla televisione austriaca almeno fino al 2026. La classe regina è uno dei tanti sport premium trasmessi in diretta dall'emittente austriaca.

David Morgenbesser, responsabile commerciale di Red Bull Media House, spiega: "Per rendere la pausa invernale il più divertente possibile per tutti gli appassionati della classe regina del motorsport, siamo lieti di essere il primo partner televisivo di questa serie di eventi a Vienna, dopo la prima dell'esposizione di Formula 1 a Madrid. Questo è il modo perfetto per colmare il divario durante il periodo senza gare prima che la Formula 1 possa essere vista sugli schermi televisivi su ServusTV l'anno prossimo".

Andreas Gröbl, che commenta l'azione della Formula 1 su ServusTV, è anche lieto che questa mostra unica nel suo genere, sviluppata in collaborazione con curatori, artisti e registi pluripremiati, offra approfondimenti narrativi unici sullo straordinario mondo della Formula 1 in sei sale appositamente progettate su una superficie di oltre 3.000 metri quadrati.

"L'Austria non solo ha uno dei GP più belli, ma è anche il primo Paese ad avere un programma invernale perfetto", spiega. Gröbl ha un ricordo particolarmente bello delle mostre, come il relitto carbonizzato dell'auto da corsa Haas di Romain Grosjean, che si è schiantato durante il GP del Bahrain del 2020: "Ha fatto prendere a me e al mio co-commentatore Philipp Eng la paura del decennio. Vedere questo relitto ora a Vienna è molto speciale".

Le informazioni sulla mostra sono disponibili sul sito web della Formula 1 Exhibition. I biglietti possono essere acquistati anche online .