Exposição de F1: ServusTV é o parceiro televisivo oficial

O sucesso da "Exposição de Fórmula 1" em Madrid encorajou os responsáveis pela exposição a apresentá-la noutras cidades. E desde 11 de outubro, sabemos que Viena é a segunda cidade onde as peças únicas estarão expostas.

A partir de 2 de fevereiro de 2024, os fãs e outros interessados poderão ver em exclusivo os bastidores do impressionante mundo da Fórmula 1 no Metastadt de Viena. Para além de carros de Fórmula 1 históricos e actuais, haverá também material de imagem e filme inédito da longa e emocionante história da categoria rainha das quatro rodas para admirar.

Pela primeira vez, um parceiro de televisão também está a bordo, e em Viena é a emissora privada ServusTV, sediada em Salzburgo. Isto faz sentido, uma vez que a ServusTV, enquanto detentora dos direitos, irá transmitir a Fórmula 1 em direto e gratuitamente na televisão austríaca até, pelo menos, 2026. A categoria rainha é um dos muitos desportos de primeira categoria transmitidos em direto pelo organismo de radiodifusão austríaco.

David Morgenbesser, Diretor Comercial da Red Bull Media House, explica: "Para que as férias de inverno sejam o mais divertidas possível para todos os fãs da categoria rainha do desporto automóvel, estamos muito satisfeitos por sermos o primeiro parceiro televisivo desta série de eventos em Viena, após a estreia da exposição de Fórmula 1 em Madrid. Esta é a forma perfeita de preencher a lacuna durante o período sem corridas até que a Fórmula 1 possa ser vista nos ecrãs da ServusTV no próximo ano".

Andreas Gröbl, que comenta a ação da Fórmula 1 na ServusTV, está também muito satisfeito com o facto de esta exposição única, desenvolvida em colaboração com curadores, artistas e cineastas premiados, oferecer uma visão narrativa única do extraordinário mundo da Fórmula 1 em seis salas especialmente concebidas, com mais de 3.000 metros quadrados.

"A Áustria não só tem um dos mais belos GPs, como também é o primeiro país a ter um programa de inverno perfeito", explica. Gröbl tem recordações particularmente agradáveis das exposições, como os destroços carbonizados do carro de corrida Haas de Romain Grosjean, que se despistou durante o GP do Bahrein de 2020: "O meu co-comentador Philipp Eng e eu apanhámos o maior susto da década. Ver estes destroços agora em Viena é muito especial".

Informações sobre a exposição podem ser encontradas no sítio Web da Exposição de Fórmula 1. Os bilhetes também podem ser adquiridos online .