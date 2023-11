Schumacher et Flörsch : "On ne peut pas les prendre au sérieux

Le sport automobile allemand se trouve dans une situation compliquée. Nico Hülkenberg sera certes encore en Formule 1 en 2024, mais à 36 ans, le pilote d'Emmerich n'est plus un talent.

Derrière, il n'y a pas grand-chose. Mick Schumacher reste sur la ligne de touche, en plus de son engagement en WEC pour Alpine, il est remplaçant chez Mercedes. Mais un cockpit de titulaire en Formule 1 est encore loin pour le moment.

Schumacher voit aussi les raisons dans la base. "Le sport automobile allemand, en particulier en ce qui concerne la Formule, s'est déjà désisté il y a quelques années. Avec la vente de la Formule 3 dans le cadre du DTM, une énorme porte s'est naturellement fermée d'un coup et l'Allemagne a disparu dans l'insignifiance", a déclaré Schumacher.

L'Eurosérie de Formule 3 a servi de tremplin à de nombreuses futures stars comme Sebastian Vettel, Timo Glock ou Nico Rosberg. Entre-temps, la FIA organise sa propre Formule 3.

"Nous n'avons plus de circuits de karting dignes de ce nom. Tous ceux qui veulent devenir quelque chose dans le sport automobile et la formule doivent donc aller en Italie. Cela signifie que les deux pilotes qui arrivent maintenant sont bons. Mais à long terme, ce seront malheureusement les derniers", explique Schumacher.

Schumacher fait référence à Oliver Goethe et Tim Tramnitz, qui sont entre-temps devenus des juniors Red Bull et sont encouragés par la marque. Ils prennent le départ en Formule 3 et aspirent à la catégorie reine du sport automobile. Tramnitz a terminé troisième au classement général de la Formula Regional en 2023. Goethe s'est classé huitième en Formule 3.

"Il faut donner du temps aux deux jeunes pilotes. Avec Tim Tramnitz, je connais très bien l'un d'entre eux. Il a roulé chez moi dans l'équipe de karting et plus tard en Formule 4. Tim est quelqu'un qui a certainement du potentiel. Il lui faut toujours un peu de temps, mais il a toujours été remarquable et rapide, et il a aussi gagné des courses. Oliver Goethe a commencé fort l'année dernière, mais il a aussi connu quelques revers", explique Schumacher.

Outre ces deux-là, Sophia Flörsch est également encouragée, elle fait partie du programme de relève Alpine. Malgré cela, le jugement de Schumacher est accablant. "Et oui, Sophia Flörsch, on ne peut plus vraiment la prendre au sérieux. Je dois dire qu'elle est certainement la meilleure femme que nous ayons actuellement dans le sport automobile allemand. J'en suis presque sûr. Mais bien sûr, ce n'est tout simplement pas suffisant pour le sport de formule professionnel", a précisé Schumacher.

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12