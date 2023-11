Schumacher a Flörsch: non può essere preso sul serio

Ralf Schumacher critica lo status quo del motorsport tedesco, ma spera in due talenti. Non con Sophia Flörsch, però.

Il motorsport tedesco si trova in una situazione complicata. Anche se Nico Hülkenberg correrà ancora in Formula 1 nel 2024, il nativo di Emmerich non è più un talento all'età di 36 anni.

Non c'è molto dietro di lui. Mick Schumacher rimarrà ai margini; oltre al suo impegno nel WEC per Alpine, è una controfigura alla Mercedes. Ma un abitacolo regolare in Formula 1 è per ora molto lontano.

Schumacher vede le ragioni anche nella struttura. "L'automobilismo tedesco, soprattutto per quanto riguarda le corse di formula, si è spento qualche anno fa. Con la vendita della Formula 3 come parte del DTM, è stata improvvisamente chiusa una porta enorme e la Germania è scomparsa nell'insignificanza", ha detto Schumacher.

La Formula 3 Euro Series è servita da trampolino di lancio per molte star successive come Sebastian Vettel, Timo Glock e Nico Rosberg. Ora la FIA organizza la propria Formula 3.

"Non abbiamo più piste di karting vere e proprie. Chiunque voglia sfondare nel motorsport e nelle corse di formula deve andare in Italia. Questo significa che i due piloti che stanno ancora arrivando sono bravi. Ma purtroppo saranno gli ultimi per molto tempo a venire", dice Schumacher.

Schumacher si riferisce a Oliver Goethe e Tim Tramnitz, che ora sono junior Red Bull e sono sponsorizzati dal marchio. Gareggiano in Formula 3 e puntano alla classe regina del motorsport. Tramnitz ha ottenuto il terzo posto assoluto nella Formula Regional nel 2023. Goethe si è classificato ottavo nella Formula 3.

"Bisogna dare tempo ai due giovani piloti. Conosco molto bene uno di loro, Tim Tramnitz. Ha guidato per me nella squadra di karting e poi in Formula 4. Tim è uno che ha sicuramente del potenziale. Tim è una persona che ha sicuramente del potenziale. Gli ci vuole sempre un po' di tempo, ma è sempre stato notevole e veloce e ha anche vinto delle gare. Oliver Goethe è partito forte l'anno scorso, ma ha avuto anche qualche intoppo", dice Schumacher.

Oltre a loro due, viene sostenuta anche Sophia Flörsch, che fa parte del programma Alpine Junior. Tuttavia, il giudizio di Schumacher è severo. "E sì, Sophia Flörsch non si può più prendere sul serio. Devo dire che è sicuramente la migliore donna che abbiamo attualmente nel motorsport tedesco. Ne sono abbastanza sicuro. Ma ovviamente questo non è sufficiente per le gare di formula professionale", ha chiarito Schumacher.

