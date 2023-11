Schumacher para Flörsch: Não se pode levar a sério

Ralf Schumacher critica o status quo no desporto automóvel alemão, mas tem esperança em dois talentos. Mas não com Sophia Flörsch.

O desporto automóvel alemão encontra-se numa situação complicada. Embora Nico Hülkenberg ainda vá correr na Fórmula 1 em 2024, o alemão de Emmerich já não é um talento aos 36 anos.

Não há muito atrás dele. Mick Schumacher continuará à margem; para além do seu compromisso no WEC para a Alpine, é um substituto na Mercedes. Mas, para já, um cockpit regular de Fórmula 1 está muito longe.

Schumacher também vê as razões na subestrutura. "O automobilismo alemão, especialmente em termos de corridas de fórmula, encerrou-se há alguns anos. Com a venda da Fórmula 3 como parte do DTM, uma enorme porta foi subitamente fechada e a Alemanha desapareceu na insignificância", disse Schumacher.

A Fórmula 3 Euro Series serviu de trampolim para muitas estrelas de topo, como Sebastian Vettel, Timo Glock e Nico Rosberg. Atualmente, a FIA organiza a sua própria Fórmula 3.

"Já não temos pistas de karting a sério. Todos os que querem ter sucesso no desporto automóvel e nas corridas de fórmula têm de ir para Itália. Isto significa que os dois pilotos que ainda estão a chegar são bons. Mas, infelizmente, serão os últimos durante muito tempo", diz Schumacher.

Schumacher está a referir-se a Oliver Goethe e Tim Tramnitz, que são agora juniores da Red Bull e patrocinados pela marca. Competem na Fórmula 3 e têm como objetivo a categoria rainha do desporto automóvel. Tramnitz terminou em terceiro lugar na classificação geral da Fórmula Regional em 2023. Goethe terminou em oitavo lugar na Fórmula 3.

"É preciso dar tempo aos dois jovens pilotos. Conheço muito bem um deles, Tim Tramnitz. Ele pilotou para mim na equipa de karting e mais tarde na Fórmula 4. O Tim é alguém que tem certamente potencial. Demora sempre algum tempo, mas sempre foi notável e rápido e também já ganhou corridas. Oliver Goethe começou bem o ano passado, mas também teve alguns contratempos", diz Schumacher.

Para além dos dois, Sophia Flörsch também está a ser apoiada; faz parte do programa Alpine junior. No entanto, a avaliação de Schumacher é mordaz. "E sim, Sophia Flörsch, já não se pode levar isso a sério. Devo dizer que ela é, sem dúvida, a melhor mulher que temos atualmente no desporto automóvel alemão. Tenho a certeza disso. Mas é claro que isso simplesmente não é suficiente para as corridas de fórmula profissionais", esclareceu Schumacher.

GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12