Vettel et le retour : "Bien sûr, ça fait frissonner".

Il y a environ un an, Sebastian Vettel disputait sa dernière course de Formule 1. On ne cesse de l'interroger sur un éventuel retour. Il continue de laisser la porte ouverte.

Sebastian Vettel ne serait certainement pas le premier. Il ne serait pas non plus le dernier, en aucun cas. Car les comebacks, c'est-à-dire les retours en arrière, font partie de la carrière des sportifs au même titre que les victoires, les titres ou les défaites.

En Formule 1, on trouve au cours des dernières décennies suffisamment d'exemples de pilotes qui sont revenus alors qu'ils ne voulaient plus continuer. Un exemple célèbre est la légende Michael Schumacher, qui s'est arrêté en 2006 et qui est revenu sur la grille de départ en 2010 - à 41 ans. Vettel est-il en train d'imiter son bon copain ?

Sur sport.de et RTL/ntv, Vettel a admis qu'il pouvait s'imaginer faire son retour. Il n'a pas précisé si ce serait en Formule 1. "Il est possible que je reprenne la compétition, dans quel type de voiture, je ne le sais pas encore. Après tout, c'est une passion pour moi et quelque chose qui m'intéresse beaucoup".

Un retour dans le sport automobile n'est pas forcément à l'ordre du jour dans un avenir proche, car pour l'instant, il est "tout à fait satisfait de la situation actuelle".

Mais un retour pourrait "bien sûr toujours se produire, car c'est quelque chose qui me manque et quand je suis à côté de la piste, bien sûr que ça picote. Ce n'est pas facile et on serre alors les dents".

Comme il l'explique en outre, sa retraite il y a un an n'était pas une décision contre la course, "mais une décision pour beaucoup d'autres choses". Sa famille, en particulier, a été un facteur important.

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12