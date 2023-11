Vettel e il ritorno: "Certo che poi formicola"

Sebastian Vettel non sarebbe certo il primo. Né sarebbe l'ultimo, in assoluto. Perché i ritorni, cioè i ritiri dal ritiro, fanno parte della carriera di uno sportivo tanto quanto le vittorie, i titoli o le sconfitte.

In Formula 1, negli ultimi decenni ci sono stati abbastanza esempi di piloti che sono tornati anche se non volevano continuare. Un esempio famoso è la leggenda Michael Schumacher, che si è ritirato nel 2006 ed è tornato sulla griglia di partenza nel 2010, all'età di 41 anni. Vettel sta forse emulando il suo buon amico?

Vettel ha ammesso a sport.de e RTL/ntv di poter immaginare un ritorno. Ha lasciato aperta la questione se si tratterà di Formula 1. "È possibile che io torni a correre, ma non so ancora con che tipo di auto. È una mia passione e qualcosa che mi interessa molto".

Un ritorno al motorsport non è necessariamente in programma nel prossimo futuro, perché al momento è "abbastanza felice di come stanno le cose".

Tuttavia, un ritorno potrebbe "naturalmente accadere di nuovo, perché è qualcosa che mi manca e quando mi trovo vicino alla pista, ovviamente mi sento elettrizzato. Non è facile e poi ci si morde i denti".

Come spiega anche lui, il ritiro di un anno fa non è stata una decisione contro le corse, "ma una decisione a favore di molte altre cose". Soprattutto la sua famiglia è stata un fattore importante.

GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12