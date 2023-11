Haug défend Schumacher : "Il a beaucoup contribué

Le retour de Michael Schumacher en Formule 1 n'a pas été aussi réussi qu'il l'espérait. Le septuple champion du monde s'était engagé chez Mercedes en 2010 avec beaucoup d'euphorie et de grands espoirs pour ses fans de connaître des succès antérieurs.

Mais la réalité a été décevante. De la médiocrité. Il a décroché une place sur le podium en 2012, le reste était généralement moyen. Norbert Haug, le directeur de Mercedes Motorsport de l'époque, prend rétrospectivement la défense de Schumacher.

"Beaucoup ont affirmé à l'époque que Michael Schumacher n'était plus le même, mais il l'était bel et bien", a déclaré Haug lors d'un entretien avec RTL/ntv et sport.de. "Au lieu de cela, notre voiture était un peu vieille et non compétitive", a déclaré l'homme de 71 ans.

Fondamentalement sans argent, il s'est battu à l'époque auprès du conseil d'administration de Mercedes pour que le constructeur automobile allemand reprenne l'équipe Brawn GP afin d'être à nouveau actif en Formule 1, a souligné Haug. "Et je pense que lorsque je vois ce que nous avons payé à l'époque et ce que vaut l'équipe aujourd'hui, je peux aller me coucher très, très tranquillement et dire que c'était la bonne décision", a déclaré Haug.

Selon lui, le cas personnel de Schumacher était donc d'autant plus important. "Michael a beaucoup, beaucoup contribué au cours de ces trois années. Lors de sa dernière année, alors que beaucoup disaient qu'il n'était plus compétitif, il a fait la pole position à Monaco, la mère de tous les circuits". Il a toutefois perdu cette géniale pole position à cause d'une rétrogradation, et donc aussi une possible victoire sur le circuit urbain.

Malgré tout, Haug affirme : "Celui qui pouvait faire la pole position dans cette voiture n'avait absolument rien perdu de ses capacités".

Avant son retour en 2010, Schumacher était resté trois ans à l'écart, a souligné Haug. "Il ne connaissait pas les pneus, avait auparavant roulé avec des pneus à rainures, avait une autre marque et devait maintenant utiliser des slicks". Le changement a donc pris un peu de temps, mais Schumacher a ensuite "posé de nombreux jalons" au sein de l'écurie du constructeur automobile allemand.

Haug pense que Schumacher aurait été "un manager doué" : "Il était si précis et pourtant si drôle et amusant en dehors de la piste".

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12