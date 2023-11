Haug prende le difese di Schumacher: "Ha dato un grande contributo".

Michael Schumacher ha guidato per tre anni per la Mercedes al suo ritorno. Non ebbe molto successo dal punto di vista sportivo, ma l'allora responsabile del Motorsport Norbert Haug si schierò in sua difesa.

Il ritorno di Michael Schumacher in Formula 1 non ha avuto il successo sperato. Il sette volte campione del mondo ha firmato con la Mercedes nel 2010 con grande euforia e grandi speranze tra i suoi fan per i precedenti successi.

Ma la realtà è stata sconfortante. Mediocrità. Ha ottenuto un podio nel 2012, ma il resto è stato per lo più mediocre. Guardando al passato, l'allora responsabile del motorsport Mercedes Norbert Haug è intervenuto in difesa di Schumacher.

"All'epoca molti sostenevano che Michael Schumacher non fosse più quello di una volta, ma in realtà lo era", ha dichiarato Haug in un'intervista a RTL/ntv e sport.de. "Invece, la nostra macchina era un po' vecchia e non competitiva", ha detto il 71enne.

Praticamente senza soldi, Haug ha sottolineato che all'epoca si era battuto con il consiglio di amministrazione della Mercedes affinché la casa automobilistica tedesca rilevasse il team Brawn GP per poter essere di nuovo attivo in Formula 1. "E penso che quando vedo quello che è successo, non posso che essere contento. "E credo che quando vedrò quanto pagammo all'epoca e quanto vale oggi la squadra, potrò andare a letto molto, molto serenamente e dire che è stata la decisione giusta", ha detto Haug.

La questione personale di Schumacher era quindi ancora più importante. "Michael ha dato un grande contributo negli ultimi tre anni. Nel suo ultimo anno, quando molti lo consideravano non più competitivo, ha conquistato la pole position a Monaco, la madre di tutte le piste". Tuttavia, ha perso la sua brillante pole position a causa di una retrocessione, e con essa una potenziale vittoria sul circuito cittadino.

Tuttavia, Haug afferma: "Chiunque sia stato in grado di guidare in pole position con questa vettura non ha perso assolutamente nulla in termini di capacità".

Prima del suo ritorno nel 2010, Schumacher era rimasto ai margini per tre anni, ha sottolineato Haug. "Non conosceva i pneumatici, aveva guidato in precedenza con gomme da canale, aveva una marca diversa e ora doveva usare le slick". Il passaggio ha quindi richiesto un po' di tempo, ma in seguito Schumacher "ha dato il via a molte cose" nella squadra corse della casa automobilistica tedesca.

Haug ritiene che Schumacher sarebbe stato "un manager di talento": "Era così preciso e allo stesso tempo così spiritoso e divertente fuori dalla pista".

