Haug sai em defesa de Schumacher: "Ele contribuiu muito

O regresso de Michael Schumacher à Fórmula 1 não foi tão bem sucedido como ele esperava. O sete vezes campeão do mundo assinou contrato com a Mercedes em 2010 com grande euforia e grandes esperanças entre os seus fãs de sucessos anteriores.

Mas a realidade era preocupante. Mediocridade. Conseguiu um lugar no pódio em 2012, mas o resto foi quase sempre mediano. Olhando para trás, o então diretor do desporto motorizado da Mercedes, Norbert Haug, saiu em defesa de Schumacher.

"Na altura, muitas pessoas afirmaram que Michael Schumacher já não era o mesmo de sempre, mas ele era mesmo", disse Haug numa entrevista à RTL/ntv e ao sport.de. "Em vez disso, o nosso carro era um pouco velho e não era competitivo", disse o piloto de 71 anos.

Basicamente sem dinheiro, Haug sublinhou que, na altura, lutou com a direção da Mercedes para que o construtor alemão assumisse a equipa Brawn GP, a fim de voltar a estar ativo na Fórmula 1. "E acho que quando vejo o que pagámos na altura e o que a equipa vale hoje, então posso ir para a cama com muita, muita calma e dizer que foi a decisão certa", disse Haug.

A questão pessoal de Schumacher era, portanto, ainda mais importante. "Michael contribuiu muito nos últimos três anos. No seu último ano, quando muitos o rotularam como não sendo mais competitivo, ele fez a pole position no Mónaco, a mãe de todas as pistas de corrida". No entanto, perdeu a sua brilhante pole position devido a uma despromoção e, com ela, uma potencial vitória no circuito de rua.

No entanto, Haug diz: "Qualquer pessoa capaz de conduzir até à pole position com este carro não perdeu absolutamente nada em termos de capacidade".

Antes do seu regresso em 2010, Schumacher esteve três anos parado, sublinhou Haug. "Ele não conhecia os pneus, tinha conduzido anteriormente com pneus de canal, tinha uma marca diferente e agora tinha de usar pneus slicks." A mudança demorou um pouco, mas depois Schumacher "definiu o rumo de muitas coisas" na equipa de corridas do fabricante alemão de automóveis.

Haug acredita que Schumacher teria sido "um gestor talentoso": "Ele era tão preciso e, ao mesmo tempo, tão espirituoso e engraçado fora da pista".

GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 s

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12