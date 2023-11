Prost à Verstappen : Il y a quelque chose de spécial chez lui

Lorsqu'une écurie domine, cela peut vite devenir ennuyeux. D'autant plus lorsqu'un pilote de cette écurie est nettement meilleur et domine également son coéquipier. C'est le cas de Max Verstappen cette année.

Jusqu'au début de l'année 2022, Alain Prost était encore conseiller d'Alpine et étroitement lié à la Formule 1. Entre-temps, il est devenu un fan ordinaire.

Son jugement sur l'impressionnante année de Verstappen : "Beaucoup ont dit que c'était négatif, car une équipe et un pilote dominent. Je le reconnais toujours lorsqu'une équipe pilote comme Red Bull et Max. Quand quelqu'un domine comme ça, c'est la somme du travail nécessaire", a déclaré Prost sur Sky.

Il a surtout mis les concurrents comme Mercedes ou Ferrari devant leurs responsabilités pour changer quelque chose à la domination de Red Bull Racing. "On ne peut que les féliciter. Il faut mieux travailler si l'on veut arriver à ce niveau. Je comprends que ce soit parfois frustrant, mais j'ai adoré ça", a déclaré le Français.

Prost est également impressionné par Verstappen. "Nous avions tous nos styles de pilotage et nos approches. Max est encore très jeune, mais l'accent qu'il a mis sur sa carrière dès le début et sa passion pour le sport automobile sont très importants".

Selon Prost, Verstappen dit toujours ce qu'il pense : "On n'a pas souvent l'occasion de voir quelqu'un se consacrer ainsi à son sport. Il y a quelque chose de spécial chez lui : il est toujours plus rapide et acquiert plus d'expérience", a déclaré le champion de 1985, 1986, 1989 et 1993.

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12