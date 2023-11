Prost a Verstappen: Con lui c'è qualcosa di speciale

Quando una squadra di corse domina, il gioco può diventare rapidamente noioso. Soprattutto quando uno dei piloti della squadra è chiaramente il migliore e domina anche il suo compagno di squadra. Come Max Verstappen quest'anno.

Alain Prost ha lavorato come consulente per Alpine fino all'inizio del 2022 ed è stato strettamente legato alla Formula 1. Ora è un normale tifoso. Ora è un normale tifoso.

Il suo giudizio sull'impressionante anno di Verstappen: "Molti hanno detto che è negativo perché una squadra e un pilota dominano. Io lo riconosco sempre quando una squadra guida come la Red Bull e Max. Quando qualcuno domina in questo modo, è la somma del lavoro necessario", ha detto Prost a Sky.

Soprattutto, ha invitato concorrenti come Mercedes e Ferrari a fare qualcosa per contrastare il dominio della Red Bull Racing. "Si possono solo fare le congratulazioni. Bisogna lavorare meglio se si vuole arrivare a questo livello. Capisco che a volte sia frustrante, ma per me è stato fantastico", ha detto il francese.

Anche Prost è rimasto impressionato da Verstappen. "Ognuno di noi ha il suo stile di guida e il suo approccio. Max è ancora molto giovane, ma la concentrazione che ha avuto sulla sua carriera fin dall'inizio e la passione per il motorsport sono molto importanti".

Verstappen dice sempre quello che pensa, dice Prost: "Non si vede spesso qualcuno così dedito al proprio sport. Con lui c'è qualcosa di speciale: è sempre più veloce e acquisisce maggiore esperienza", ha detto il campione del 1985, 1986, 1989 e 1993.

GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12