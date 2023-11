Formule 1 curieuse : un cockpit est toujours libre

Il est inhabituel que tous les cockpits pour 2024 ne soient pas encore fixés à la fin de la saison. Mais chez Williams, on se donne encore du temps.

Lorsque le directeur de l'équipe Williams, James Vowles, s'est exprimé à la radio après la dernière course de la saison de Formule 1, cela sonnait comme une prolongation de contrat.

"Ta contribution cette année a été excellente. C'est vraiment une fierté de te voir grandir ainsi au cours de la saison. J'attends avec impatience l'hiver que nous allons passer ensemble et beaucoup d'autres", a-t-il dit à Logan Sargeant.

Le rookie avait terminé 16e. Ce n'est pas un happy end exubérant d'une saison compliquée, mais l'Américain, qui a souvent trébuché, avait récemment montré une tendance à la hausse. Comme il n'a pas encore de contrat pour 2024, on pouvait en déduire que la signature n'était plus qu'une formalité.

Mais Vowles a fait marche arrière peu après. "Vous allez un peu vite en besogne", a-t-il déclaré : "Quoi qu'il arrive, Logan a fait partie de notre académie pendant de très nombreuses années. Et il en fera toujours partie", a déclaré Vowles pour expliquer son message radio : "Il fera toujours partie de notre académie, c'est un pilote très rapide, mais je pense que si nous regardons les cinq dernières courses, il s'est amélioré et a fait un pas en avant". On peut voir des signes qu'il fait ce qu'il faut pour garder son siège, a admis Vowles.

Et a en même temps nuancé : "Nous ne sommes pas encore en position de le confirmer". Ce qui est plutôt inhabituel. En règle générale, les équipes ont confirmé leur binôme pour la nouvelle saison à l'automne, mais au plus tard lors de la finale de la saison. Mais Williams, où Alex Albon a un contrat à long terme et est une valeur sûre, prend son temps pour Sargeant.

"Je voulais simplement qu'il sache que je suis fier des pas qu'il a faits cette année", a déclaré Vowles. Ils passeront de toute façon encore de nombreux jours ensemble cet hiver, "et nous verrons ce que cela donnera".

La décision finale devrait être prise "prochainement". "Je voulais attendre la fin de la saison et examiner toutes les possibilités", a expliqué Vowles pour expliquer la démarche. Le chef d'équipe veut maintenant passer une nouvelle fois en revue les données de toute la saison afin de se faire une idée globale adaptée. Il regarde les erreurs, analyse les progrès et les revers. "Pour nous assurer que nous prenons la bonne décision pour l'équipe et pour l'avenir de Logan", explique Vowles.

Chez Williams, on ne se facilite pas la tâche, car à côté d'une tendance positive, il y a aussi des choses qui ne plaident pas en faveur d'une poursuite de l'emploi ou contre le potentiel à long terme.

Oui, le propriétaire de Williams, la société d'investissement américaine Dorilton Capital, devrait être intéressé par cette collaboration, tout comme le propriétaire de Formule 1 Liberty Media (également américain). Mais Sargeant a fait les gros titres en 2023 avec quelques crashs, du petit bois et des coûts élevés. Plus de quatre millions de dollars ont été récoltés lors de ces accidents, qui ont toutefois diminué vers la fin de la saison. Sargeant est ainsi en tête du classement.

Sur le plan sportif, il n'a eu aucune chance contre son coéquipier Albon, perdant le duel de qualification interne à l'équipe par 0:22. En 22 courses et six sprints, Sargeant n'a terminé que trois fois devant Albon. Le premier et unique point du championnat du monde à Austin et la septième place sur la grille de départ lors des qualifications à Las Vegas ont été atteints en fin de saison. Cela suffira-t-il ? Il n'y a "pas beaucoup" d'autres candidats pour le cockpit, comme l'a expliqué Vowles, mais Williams trouverait bien sûr un remplaçant adéquat, car des options existent de toute façon.

Sargeant lui-même aborde les semaines d'incertitude avec optimisme. "J'ai l'impression que, du point de vue de la conduite, tout s'est beaucoup amélioré au cours des derniers événements", a-t-il déclaré : "J'essaie simplement de faire mon travail du mieux possible. Vu la manière dont les choses se sont passées récemment, je ne vois pas de problème", a déclaré Sargeant. Il doit néanmoins encore patienter un peu.

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12