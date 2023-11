Curiosità sulla Formula 1: un abitacolo è ancora libero

È insolito che non tutti i cockpit per il 2024 vengano fissati dopo la fine della stagione. Ma la Williams sta ancora prendendo tempo.

Quando il boss della Williams, James Vowles, ha parlato alla radio dopo l'ultima gara di Formula 1 della stagione, è sembrato un prolungamento del contratto.

"Il tuo contributo quest'anno è stato eccellente. È un momento di grande orgoglio che tu sia cresciuto così tanto durante la stagione. Non vedo l'ora di passare l'inverno insieme e molti altri a venire", ha detto a Logan Sargeant.

Il debuttante si era classificato 16°. Non è stato un lieto fine esuberante per una stagione complicata, ma l'americano, che spesso era inciampato, di recente aveva mostrato una tendenza alla crescita. Poiché non ha ancora un contratto per il 2024, la conclusione era ovvia: firmare per lui era ormai solo una formalità.

Ma Vowles ha risposto poco dopo. "State un po' esagerando", ha detto: "Qualunque cosa accada, Logan ha fatto parte della nostra accademia per molti, molti anni. E ne farà sempre parte", ha spiegato Vowles nel suo messaggio radiofonico: "Farà sempre parte della nostra accademia, è un pilota molto veloce, ma credo che se guardiamo alle ultime cinque gare, sia migliorato e abbia fatto un passo avanti". Si vedono i segni che sta facendo il necessario per mantenere il sedile, ha ammesso Vowles.

E allo stesso tempo si è qualificato: "Non siamo ancora in grado di confermarlo". Il che è piuttosto insolito. Di norma, le squadre confermano i loro accoppiamenti per la nuova stagione in autunno, ma al massimo entro il finale di stagione. Ma la Williams, dove Alex Albon ha un contratto a lungo termine ed è un punto fermo, sta prendendo tempo con Sargeant.

"Volevo solo fargli sapere che sono orgoglioso dei passi avanti che ha fatto quest'anno", ha detto Vowles. Trascorreranno sicuramente molti altri giorni insieme quest'inverno, "e poi vedremo cosa ne verrà fuori".

La decisione finale sarà presa "presto". "Volevo aspettare la fine della stagione per valutare tutte le opzioni", ha detto Vowles, spiegando la procedura. Il team boss vuole ora analizzare nuovamente i dati dell'intera stagione per avere un quadro generale adeguato. Sta esaminando gli errori, analizzando i progressi e le battute d'arresto. "Per assicurarci di prendere la decisione giusta per la squadra e anche per il futuro di Logan", dice Vowles.

Non è facile alla Williams, perché oltre a un trend positivo, ci sono anche cose che non depongono a favore del proseguimento dell'impiego o contro il potenziale a lungo termine.

Certo, il proprietario della Williams, la società di investimenti statunitense Dorilton Capital, è probabilmente interessato alla collaborazione, così come il proprietario della Formula 1 Liberty Media (anch'esso statunitense). Tuttavia, Sargeant è balzato agli onori della cronaca nel 2023 per una serie di incidenti che hanno causato molti problemi e costi elevati. Gli incidenti, che sono diminuiti verso la fine della stagione, hanno totalizzato oltre quattro milioni di dollari. Questo fa di Sargeant il leader della classifica.

In termini sportivi, non ha avuto alcuna possibilità contro il suo compagno di squadra Albon, perdendo il duello di qualificazione interno alla squadra per 0:22. In 22 gare e sei sprint, Sargeant è arrivato davanti ad Albon solo tre volte. Gli highlights, come il primo e unico punto in campionato ad Austin e il settimo posto in griglia nelle qualifiche di Las Vegas, sono arrivati verso la fine della stagione. È sufficiente? Non ci sono "molti altri candidati" per l'abitacolo, come ha spiegato Vowles, ma è ovvio che la Williams troverà un sostituto adeguato, perché le opzioni non mancano.

Lo stesso Sargeant è ottimista riguardo alle settimane di incertezza. "Sento che dal punto di vista della guida, tutto è migliorato molto negli ultimi eventi", ha detto: "Sto solo cercando di fare il mio lavoro al meglio. Per come sono andate le cose di recente, non vedo alcun problema", ha detto Sargeant. Tuttavia, deve pazientare ancora un po'".

GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12