Curiosidade da Fórmula 1: Um cockpit ainda está livre

Quando o chefe de equipa da Williams, James Vowles, falou no rádio após a última corrida de Fórmula 1 da temporada, soou como uma extensão de contrato.

"A tua contribuição este ano foi excelente. É um momento de grande orgulho o facto de teres crescido tanto durante a época. Estou ansioso pelo inverno juntos e por muitos mais que virão", disse ele a Logan Sargeant.

O estreante tinha terminado em 16º lugar. Não foi um final feliz e exuberante para uma época complicada, mas o norte-americano, que muitas vezes tropeçou, mostrou recentemente uma tendência ascendente. Como ainda não tem contrato para 2024, a conclusão era óbvia de que a sua contratação era agora uma mera formalidade.

Mas Vowles voltou atrás um pouco mais tarde. "O que quer que aconteça, Logan faz parte da nossa academia há muitos e muitos anos. E fará sempre parte dela", explicou Vowles na sua mensagem de rádio: "Ele fará sempre parte da nossa academia, é um piloto muito rápido, mas penso que se olharmos para as últimas cinco corridas, ele melhorou e deu um passo em frente". É possível ver sinais de que ele está a fazer o que é preciso para manter o lugar, admitiu Vowles.

E ao mesmo tempo qualificou: "Ainda não estamos em posição de confirmar isso". O que é bastante invulgar. Regra geral, as equipas confirmam o seu par para a nova temporada no outono, mas o mais tardar no final da época. Mas a Williams, onde Alex Albon tem um contrato de longa duração e é um elemento permanente, está a levar o seu tempo com Sargeant.

"Eu só queria que ele soubesse que estou orgulhoso dos passos que ele deu este ano", disse Vowles. Eles certamente passarão muitos mais dias juntos neste inverno, "e então veremos o que acontece".

A decisão final será tomada "em breve". "Quis esperar até ao final da época para analisar todas as opções", disse Vowles, explicando o procedimento. O chefe de equipa quer agora analisar novamente os dados de toda a época para obter uma visão global adequada. Ele está a olhar para os erros, analisando os progressos e os retrocessos. "Para garantir que tomamos a decisão certa para a equipa e também para o futuro de Logan", diz Vowles.

Não é fácil na Williams, porque para além de uma tendência positiva, há também coisas que não falam a favor da continuação do emprego ou contra o potencial a longo prazo.

Sim, a proprietária da Williams, a empresa de investimentos Dorilton Capital, dos EUA, provavelmente está interessada na colaboração, assim como a proprietária da Fórmula 1, a Liberty Media (também dos EUA). No entanto, Sargeant fez as manchetes em 2023 com uma série de acidentes, causando muitos problemas e custos elevados. Os acidentes, que diminuíram no final da temporada, totalizaram mais de quatro milhões de dólares. Isto faz de Sargeant o primeiro classificado.

Em termos desportivos, não teve qualquer hipótese contra o seu companheiro de equipa Albon, perdendo o duelo de qualificação interno por 0:22. Em 22 corridas e seis sprints, Sargeant só terminou à frente de Albon três vezes. Destaques como o primeiro e único ponto no campeonato em Austin e o sétimo lugar na grelha na qualificação em Las Vegas surgiram no final da época. Será suficiente? Não há "muitos outros candidatos" para o cockpit, como explicou Vowles, mas é claro que a Williams vai encontrar um substituto adequado, porque há definitivamente opções.

O próprio Sargeant está otimista em relação às semanas de incerteza. "Sinto que, do ponto de vista da condução, tudo melhorou muito nos últimos eventos", disse ele: "Estou apenas a tentar fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Da forma como as coisas têm corrido ultimamente, não vejo quaisquer problemas", disse Sargeant. No entanto, ele ainda precisa ser paciente por mais algum tempo.

GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12