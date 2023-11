La lucha por el título, asesina de audiencia: Sky tiene que perder terreno

La situación en Alemania no es fácil, la Fórmula 1 se encuentra actualmente en una posición difícil. No hay carreras alemanas, y con Nico Hülkenberg sólo hay un piloto alemán. Sin embargo, en general no tiene ninguna oportunidad en el inferior Haas y es incapaz de dejar su huella.

Mick Schumacher sigue teniendo sólo un lugar en el banco de suplentes de Mercedes, también conduce para Alpine en el WEC.

La temporada de Max Verstappen fue muy dominante y la lucha por el título se decidió pronto. Por lo tanto, no es de extrañar que el mercado televisivo alemán también sea difícil. La cadena de pago Sky ha perdido muchos espectadores en comparación con el año anterior.

En 2023, una media de 782.000 personas vieron las carreras. El año anterior, una media de 980.000 aficionados las vieron en directo. En total, Sky perdió alrededor de un veinte por ciento de su alcance.

"Max Verstappen y Red Bull Racing aseguraron un año de superlativos en la Fórmula 1 en 2023 y dominaron el campo como nadie antes", dijo el Jefe de Deportes Charly Classen a Deutsche Press-Agentur. "Sin embargo, el gran rendimiento de los antiguos y nuevos campeones del mundo también significó que no hubo tensión en la lucha por el título".

El hecho de que Sky no pudiera deshacerse de la sublicencia demuestra lo difícil que es el mercado televisivo alemán. RTL ya había retransmitido cuatro carreras en abierto, mientras que este año la propia Sky emitió cuatro carreras como retransmisiones en directo en abierto a través de YouTube, TikTok y Sky Sport.

"Nuestra estrategia en los canales digitales fue extremadamente exitosa", dijo el jefe de Sky Sport: "Más de 125 millones de reproducciones de vídeo a través de los canales digitales de Sky Sport representan un nuevo récord y una triplicación en comparación con la temporada anterior."

GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 seg

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 vuelta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 vuelta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta





Clasificación final (22 carreras, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12