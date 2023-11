La lutte pour le titre tue l'audimat : Sky doit laisser des plumes

La lutte pour le titre de Formule 1 2023, décidée très tôt et plutôt sans suspense, a également eu des répercussions à la télévision. La chaîne de télévision payante Sky a dû y laisser des plumes.

La situation en Allemagne n'est pas simple, la Formule 1 est actuellement en difficulté. Il n'y a pas de courses allemandes, et avec Nico Hülkenberg, il n'y a qu'un seul pilote allemand. Mais il n'a généralement aucune chance dans la Haas inférieure, il ne peut pas mettre l'accent.

Mick Schumacher n'a toujours qu'une place sur le banc de touche de Mercedes, il court également pour Alpine dans le WEC.

La saison de Max Verstappen a été très dominante et la lutte pour le titre a été décidée très tôt. Il n'est donc pas étonnant que le marché télévisuel allemand soit également difficile. La chaîne payante Sky a perdu beaucoup de téléspectateurs par rapport à l'année dernière.

En 2023, les courses ont été regardées par 782 000 personnes en moyenne. L'année précédente, ils étaient encore 980.000 fans en moyenne à suivre les courses en direct. Au final, Sky a perdu environ vingt pour cent de couverture.

"Max Verstappen et Red Bull Racing ont assuré une année de superlatifs en Formule 1 en 2023 et ont dominé le peloton comme personne auparavant", a déclaré le directeur sportif Charly Classen à l'agence de presse allemande Deutsche Press-Agentur. "Cependant, la magnifique performance de l'ancien et du nouveau champion du monde a également eu pour conséquence qu'aucun suspense n'a pu s'installer dans la lutte pour le titre".

Le fait que Sky n'ait pas réussi à se débarrasser de la sous-licence montre à quel point le marché télévisuel allemand est difficile. Auparavant, RTL avait encore diffusé quatre courses à la télévision gratuite, cette année, Sky a elle-même retransmis quatre courses en direct à la télévision gratuite via YouTube, TikTok et Sky Sport.

"Notre stratégie sur les canaux numériques a été extrêmement fructueuse", a déclaré le directeur sportif de Sky : "Plus de 125 millions de vidéos vues via les canaux numériques de Sky Sport représentent un nouveau record et un triplement par rapport à la saison précédente".

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12