Lotta per il titolo come killer degli ascolti: Sky deve perdere terreno

La lotta per il titolo della Formula 1 2023, decisa in anticipo e piuttosto priva di suspense, ha avuto un impatto anche sulla televisione. L'emittente televisiva a pagamento Sky ha dovuto perdere terreno.

La situazione in Germania non è facile, la Formula 1 è attualmente in una posizione difficile. Non ci sono gare tedesche e con Nico Hülkenberg c'è un solo pilota tedesco. Tuttavia, in generale non ha alcuna possibilità nella Haas inferiore e non riesce a lasciare il segno.

Mick Schumacher ha ancora solo un posto nella panchina dei sostituti della Mercedes, e guida anche per Alpine nel WEC.

La stagione di Max Verstappen è stata molto dominante e la lotta per il titolo si è decisa presto. Non sorprende quindi che anche il mercato televisivo tedesco sia difficile. L'emittente televisiva a pagamento Sky ha perso molti spettatori rispetto all'anno precedente.

Nel 2023, una media di 782.000 persone ha seguito le gare. L'anno precedente, invece, una media di 980.000 fan ha seguito la diretta. Complessivamente, Sky ha perso circa il 20% della sua portata.

"Max Verstappen e la Red Bull Racing hanno assicurato un anno di superlativi in Formula 1 nel 2023 e hanno dominato il campo come nessuno prima", ha dichiarato il responsabile dello sport Charly Classen alla Deutsche Press-Agentur. "Tuttavia, le grandi prestazioni dei vecchi e dei nuovi campioni del mondo hanno fatto sì che non ci fossero tensioni nella lotta per il titolo".

Il fatto che Sky non sia riuscita a liberarsi della sublicenza dimostra quanto sia difficile il mercato televisivo tedesco. RTL aveva già trasmesso quattro gare in chiaro, mentre quest'anno Sky stessa ha trasmesso quattro gare in diretta in chiaro tramite YouTube, TikTok e Sky Sport.

"La nostra strategia sui canali digitali ha avuto grande successo", ha dichiarato il boss di Sky Sport: "Oltre 125 milioni di visualizzazioni video attraverso i canali digitali di Sky Sport rappresentano un nuovo record e una triplicazione rispetto alla stagione precedente".

GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12