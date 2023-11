O combate pelo título como fator de perda de audiências: a Sky tem de perder terreno

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

A situação na Alemanha não é fácil, a Fórmula 1 está atualmente numa posição difícil. Não há corridas alemãs e, com Nico Hülkenberg, há apenas um piloto alemão. No entanto, ele geralmente não tem qualquer hipótese no Haas inferior e não consegue deixar a sua marca.

Mick Schumacher continua a ter apenas um lugar no banco de suplentes da Mercedes e também conduz para a Alpine no WEC.

A temporada de Max Verstappen foi muito dominante e a luta pelo título foi decidida logo no início. Por isso, não é de estranhar que o mercado televisivo alemão também esteja a atravessar dificuldades. O operador de televisão por assinatura Sky perdeu muitos telespectadores em comparação com o ano anterior.

Em 2023, uma média de 782.000 pessoas assistiram às corridas. No ano anterior, uma média de 980.000 fãs assistiram em direto. No total, a Sky perdeu cerca de vinte por cento do seu alcance.

"Max Verstappen e a Red Bull Racing asseguraram um ano de superlativos na Fórmula 1 em 2023 e dominaram o campo como ninguém antes", disse o chefe de desporto Charly Classen à Deutsche Press-Agentur. "No entanto, o grande desempenho dos antigos e novos campeões mundiais também significou que não houve tensão na luta pelo título."

O facto de a Sky não ter conseguido livrar-se da sublicença mostra o quão difícil é o mercado televisivo alemão. A RTL já tinha mostrado quatro corridas na televisão de acesso livre, enquanto este ano a própria Sky transmitiu quatro corridas como transmissões ao vivo gratuitas através do YouTube, TikTok e Sky Sport.

"A nossa estratégia nos canais digitais foi extremamente bem sucedida", afirmou o responsável da Sky Sport: "Mais de 125 milhões de visualizações de vídeos através dos canais digitais da Sky Sport representam um novo recorde e uma triplicação em relação à época anterior."

GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12