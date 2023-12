Sebastian Vettel met en garde : "Il peut encore se passer quelque chose".

On pouvait voir sur le visage de Sebastian Vettel que ce prix avait de l'importance pour lui. Il s'agissait d'une distinction inhabituelle, car les sportifs sont rarement pris en compte pour leur engagement en matière de protection de l'environnement et de durabilité.

Pourtant, Vettel a reçu le "Prix spécial pour les modèles de durabilité" lors de la remise du Prix allemand de la durabilité.

"C'est un grand honneur quand on regarde la liste des lauréats précédents. Bien sûr, beaucoup de choses sont encore nouvelles pour moi, c'est une grande aventure et j'apprends tous les jours", a-t-il déclaré sur Sky. "Mais bien sûr, c'est agréable de voir que ce courage d'aborder certaines choses, d'attirer l'attention sur certaines choses, est également reconnu. Et cela me donne bien sûr encore un peu plus le vent en poupe pour rester sur l'accélérateur".

Vettel, qui mettra un terme à sa carrière active en 2022, avait déjà critiqué les péchés écologiques, y compris ceux du sport automobile, et s'engage entre-temps pour des technologies plus écologiques dans le sport automobile, des voitures électriques et des carburants innovants.

Le quadruple champion du monde souligne que les efforts pour plus de durabilité dans le sport automobile ne sont pas suffisants. "Il y a beaucoup d'efforts et d'idées, mais il y a encore très peu de chair sur l'os", a déclaré Vettel.

"Il peut se passer encore plus de choses", a déclaré Vettel avant d'ajouter : "Il y a de nombreux domaines dans lesquels on pourrait ressentir davantage, le sport automobile en fait partie". Pour le pilote de Heppenheim, "le sujet ne peut pas être assez grand".

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12