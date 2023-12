Sebastian Vettel avverte: "Può ancora succedere di più".

Sebastian Vettel è stato insignito del "Premio speciale per i modelli di sostenibilità". Per lui il premio è sia una conferma che un incentivo.

Per Sebastian Vettel era evidente che il premio aveva un significato importante per lui. È stato un onore insolito, perché raramente gli atleti vengono riconosciuti per il loro impegno nella tutela dell'ambiente e nella sostenibilità.

Tuttavia, Vettel ha ricevuto il "Premio speciale per i modelli di sostenibilità" alla cerimonia del German Sustainability Award.

"È un grande onore se si guarda all'elenco dei precedenti vincitori del premio. Per me, naturalmente, molte cose sono ancora nuove, è una grande avventura e sto imparando cose nuove ogni giorno", ha detto su Sky. "Ma naturalmente è bello vedere che questo coraggio di affrontare le cose, di attirare l'attenzione su certe cose, viene anche riconosciuto. E naturalmente mi dà un po' di spinta per rimanere in sella".

Vettel, che ha concluso la sua carriera attiva nel 2022, aveva già criticato in passato i peccati ambientali, compresi quelli del motorsport, e ora si impegna a favore di tecnologie più ecologiche nelle corse, di auto elettriche e di carburanti innovativi.

Il quattro volte campione del mondo sottolinea che gli sforzi per una maggiore sostenibilità nel motorsport non sono sufficienti. "Ci sono molti sforzi e idee, ma la carne al fuoco è ancora poca", ha detto Vettel.

"Si può fare di più", ha detto Vettel, aggiungendo: "Ci sono molti settori in cui si potrebbe sentire di più, e le corse sono uno di questi". Per l'uomo di Heppenheim, "l'argomento non può essere abbastanza grande".

GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12