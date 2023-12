"Calendario de culos": recauda dinero para una buena causa con tu trasero

Es una gran noticia: El trasero de Valtteri Bottas ha subido como la espuma. En otras palabras, un calendario con varias fotos del trasero desnudo del finlandés se ha vendido con éxito.

"Gracias a las donaciones y a los calendarios, hemos recaudado una cantidad considerable para Movember: ¡hablamos de unos 150.000 dólares en fondos recaudados!", escribió Bottas en Instagram: "Esto significa que NOSOTROS hemos ayudado de verdad y que repercutirá y salvará la vida de muchas personas".

Bottas ha hecho producir el calendario en colaboración con la organización sanitaria "Movember" y el fotógrafo alemán Paul Ripke. Se donarán cinco euros por calendario, y el dinero se destinará principalmente a la investigación del cáncer de próstata.

"Conozco a algunas personas que han tenido parientes cercanos con problemas de este tipo", explica Bottas. "La campaña Movember se centra en la salud masculina. Que no debemos tener miedo a hablar de estos temas. Así que me lancé, mostrándome, intentando dar ejemplo de que no hay que tener miedo".

Por cierto, a su madre le irritó la medida. "Me dijo: '¿Qué es eso?' En realidad no entiende inglés y había visto un vídeo. Eso la confundió, quería protegerme. Me dijo: '¿Estás realmente seguro de que éste es el camino que quieres seguir?". Después de que Bottas le explicara el trasfondo de la acción, el calendario desnudo también le pareció bien a mamá Bottas.

