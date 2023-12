"Calendrier Bottass" : de l'argent pour une bonne cause grâce aux fesses

Valtteri Bottas a utilisé une méthode inhabituelle pour récolter de l'argent pour la bonne cause. Et même pas mal : 150.000 dollars ont été récoltés.

C'est une excellente nouvelle : Les fesses de Valtteri Bottas ont crevé le plafond. Autrement dit : un calendrier du Finlandais, sur lequel on peut voir différentes photos de ses fesses nues, s'est vendu avec succès.

"Grâce aux dons et aux calendriers, nous avons récolté une somme considérable pour Movember - nous parlons d'environ 150.000 dollars de fonds collectés !", a écrit Bottas sur Instagram : "Cela signifie que NOUS avons vraiment aidé et que nous allons influencer et sauver la vie de nombreuses personnes".

Bottas avait fait produire le calendrier en collaboration avec l'organisation de santé "Movember" et le photographe allemand Paul Ripke. Cinq euros sont versés par calendrier, l'argent étant en premier lieu consacré à la recherche sur le cancer de la prostate.

"Je connais quelques personnes qui ont eu des parents proches souffrant de ce problème", a déclaré Bottas : "L'action de Movember se concentre sur la santé des hommes. Sur le fait que nous ne devrions pas avoir peur de parler de ces sujets. Je suis donc allé all-in, je me montre, j'essaie de donner l'exemple qu'il ne faut pas avoir peur".

Sa mère a d'ailleurs été irritée par cette action. Elle m'a dit : "Mais qu'est-ce que c'est que ça ?" Elle ne comprend pas l'anglais et avait vu une vidéo. Cela l'avait troublée, elle voulait me protéger. Elle m'a dit : 'Es-tu vraiment sûr que c'est la voie que tu veux suivre?'". Après que Bottas lui a expliqué le contexte de son action, le calendrier nu a également convenu à la maman Bottas.

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12