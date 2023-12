"Calendario del sedere": raccogliere fondi per una buona causa con il sedere

Valtteri Bottas ha raccolto fondi per una buona causa in un modo insolito. E ne ha raccolti parecchi: 150.000 dollari.

Questa è una grande notizia: Il sedere di Valtteri Bottas ha fatto il botto. In altre parole, un calendario con varie immagini del sedere nudo del finlandese è stato venduto con successo.

"Attraverso le donazioni e i calendari, abbiamo raccolto una somma considerevole per Movember - stiamo parlando di circa 150.000 dollari di fondi raccolti!" ha scritto Bottas su Instagram: "Questo significa che NOI abbiamo davvero aiutato e avremo un impatto e salveremo la vita di molte persone".

Bottas ha fatto realizzare il calendario in collaborazione con l'organizzazione sanitaria "Movember" e il fotografo tedesco Paul Ripke. Per ogni calendario verranno donati cinque euro, il cui ricavato sarà destinato principalmente alla ricerca sul cancro alla prostata.

"Conosco alcune persone che hanno avuto parenti stretti con questi problemi", ha detto Bottas: "La campagna Movember si concentra sulla salute degli uomini. Che non dobbiamo avere paura di parlare di questi problemi. Così mi sono messo in gioco, mostrando me stesso, cercando di dare l'esempio che non bisogna avere paura".

Tra l'altro, sua madre era irritata dalla mossa. "Ha detto: 'Cos'è quello?' In realtà non capisce l'inglese e aveva visto un video. Questo l'ha confusa, voleva proteggermi. Mi ha detto: 'Sei davvero sicuro che sia questa la strada che vuoi percorrere?". Dopo che Bottas le ha spiegato i retroscena dell'azione, il calendario nudo è andato bene anche a mamma Bottas.

GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12