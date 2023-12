"Calendário do rabo": angariar dinheiro para uma boa causa com o rabo

Que óptima notícia: O rabo de Valtteri Bottas está a fazer furor. Por outras palavras, um calendário com várias fotografias do rabo nu do finlandês foi vendido com sucesso.

"Através dos donativos e dos calendários, angariámos uma quantia considerável para o Movember - estamos a falar de cerca de 150.000 dólares em fundos angariados!", escreveu Bottas no Instagram: "Isto significa que ajudámos realmente e que teremos impacto e salvaremos a vida de muitas pessoas".

Bottas mandou produzir o calendário em colaboração com a organização de saúde "Movember" e o fotógrafo alemão Paul Ripke. Serão doados cinco euros por cada calendário, sendo o dinheiro destinado principalmente à investigação do cancro da próstata.

"Conheço algumas pessoas que tiveram familiares próximos com este tipo de problemas", disse Bottas: "A campanha Movember centra-se na saúde dos homens. Que não devemos ter medo de falar sobre estes assuntos. Por isso, fui a todas, mostrando-me, tentando dar o exemplo de que não é preciso ter medo."

A propósito, a sua mãe ficou irritada com a mudança. Ela disse: "O que é isso?" Ela não percebe inglês e tinha visto um vídeo. Isso confundiu-a e ela queria proteger-me. Ela disse: 'Tens mesmo a certeza que é assim que queres ir? Depois de Bottas lhe ter explicado os antecedentes da ação, o calendário de nudismo também foi aceite pela mãe Bottas.

GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12