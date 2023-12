Haug sobre Schumacher: "Veremos al mejor Mick hasta la fecha

Norbert Haug cree que la participación de Mick Schumacher en el WEC es un acierto. "Un piloto de carreras tiene que competir y no mirar por encima del hombro en los boxes con interés", declaró el veterano jefe de Mercedes Motorsport, Norbert Haug, en RTL/ntv y sport.de.

Schumacher no sólo competirá en el WEC, sino que también será piloto reserva de Mercedes en la Fórmula 1, como lo será en 2023. El trabajo con las Flechas Plateadas es un "buen ejercicio adicional", dijo Haug: "Creo que aún no hemos visto al mejor Mick Schumacher".

Schumacher está ahora "en buenas manos" con Mercedes en la Fórmula 1 y Alpine en el WEC, dijo Haug. "Creo que si Mick se abre camino ahora, puede establecer una base fundamental. Tiene un gran ambiente familiar, con Sabine (Kehm, nota del editor) la mejor consejera a su lado. Sería increíblemente feliz si algo continúa en el WEC".

Ferrari demuestra que los recién llegados también tienen una oportunidad en el WEC. La tradicional marca ganó Le Mans este año con Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi y el británico James Calado al volante.

"¿Quién iba a pensar hace un año que Ferrari ganaría Le Mans al primer intento tras 50 años de ausencia? Nadie lo habría creído posible. Creo que Alpine está tramando algo", dijo Haug.

Las opiniones difieren sobre si Schumacher puede recomendarse encarecidamente para la Fórmula 1 a través del WEC. Haug es optimista. "Quizá -y le deseo lo mejor a Mick- se encuentre en el entorno adecuado. Tan pronto como esté en el punto de mira -y no me atrevo a decir que deba ser una victoria en Le Mans, pero no es imposible- entonces el juego volverá a ser completamente diferente", dice Haug.

GP Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 seg.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 vuelta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 vuelta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta





Clasificación final (22 carreras, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12