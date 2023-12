Haug à propos de Schumacher : "Nous verrons bien le meilleur Mick

Norbert Haug estime que l'engagement de Mick Schumacher dans le WEC est la bonne décision. "Un pilote de course doit faire des courses et ne pas être intéressé à regarder par-dessus son épaule dans le box", a déclaré Norbert Haug, directeur de Mercedes Motorsport depuis de nombreuses années, à RTL/ntv et sport.de.

Schumacher ne participera pas seulement au WEC, mais sera également pilote de réserve chez Mercedes en Formule 1, comme en 2023. Le poste chez les Flèches d'argent est un "bon exercice supplémentaire", selon Haug : "Je pense que nous verrons le meilleur Mick Schumacher".

Chez Mercedes en Formule 1 et chez Alpine en WEC, Schumacher est désormais "entre de bonnes mains", a déclaré Haug. "Je pense que si Mick se bat maintenant, il pourra se forger un socle fondamental. Il a un environnement familial formidable, avec Sabine (Kehm, ndlr), la meilleure conseillère à ses côtés. Je serais très heureux si quelque chose pouvait continuer dans le WEC".

Ferrari montre que même les nouveaux venus ont une chance dans le WEC. La marque traditionnelle avait gagné cette année au Mans avec Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi et le Britannique James Calado au volant.

"Qui aurait pensé il y a un an que Ferrari gagnerait d'emblée au Mans après 50 ans d'absence ? Personne n'aurait cru cela possible. Je pense qu'Alpine a bien l'intention de faire quelque chose", a déclaré Haug.

Les avis divergent quant à savoir si Schumacher peut se recommander avec insistance pour la Formule 1 grâce au WEC. Haug est optimiste. "Peut-être - et c'est ce qu'il faut souhaiter à Mick - sera-t-il dans le bon environnement. Dès qu'il sera sous les feux de la rampe - et je n'ose même pas dire si cela devrait être une victoire au Mans, mais ce n'est pas impossible -, la donne sera à nouveau très différente", a déclaré Haug.

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12