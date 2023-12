Haug su Schumacher: vedremo il miglior Mick di sempre

Norbert Haug ritiene che il coinvolgimento di Mick Schumacher nel WEC sia la mossa giusta. "Un pilota da corsa deve correre e non guardarsi alle spalle nei box con interesse", ha dichiarato lo storico responsabile di Mercedes Motorsport Norbert Haug a RTL/ntv e sport.de.

Schumacher non gareggerà solo nel WEC, ma sarà anche un pilota di riserva per la Mercedes in Formula 1, come lo sarà nel 2023. Il lavoro con le Frecce d'Argento è un "buon esercizio aggiuntivo", ha detto Haug: "Penso che dobbiamo ancora vedere il miglior Mick Schumacher".

Schumacher è ora "in buone mani" con la Mercedes in Formula 1 e la Alpine nel WEC, ha detto Haug. "Credo che se Mick si farà strada ora, potrà stabilire una base fondamentale. Ha un ottimo ambiente familiare, con Sabine (Kehm, ndr) la migliore consulente al suo fianco. Sarei incredibilmente felice se qualcosa continuasse nel WEC".

La Ferrari dimostra che anche i nuovi arrivati hanno una possibilità nel WEC. Il marchio tradizionale ha vinto Le Mans quest'anno con Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e il britannico James Calado al volante.

"Chi avrebbe pensato un anno fa che la Ferrari avrebbe vinto Le Mans al primo tentativo dopo 50 anni di assenza? Nessuno l'avrebbe ritenuto possibile. Credo che Alpine abbia sicuramente in mente qualcosa", ha dichiarato Haug.

Le opinioni divergono sul fatto che Schumacher possa raccomandarsi fortemente per la Formula 1 attraverso il WEC. Haug è ottimista. "Forse - e auguro a Mick il meglio - si troverà nell'ambiente giusto. Non appena sarà sotto i riflettori - e non oso dire che dovrebbe vincere Le Mans, ma non è impossibile - allora il gioco sarà di nuovo completamente diverso", dice Haug.

GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12