Haug sobre Schumacher: Vamos ver o melhor Mick de sempre

Mick Schumacher vai continuar a ser um substituto da Fórmula 1 em 2024 e também vai competir no WEC com a Alpine. Norbert Haug acredita que o jovem de 24 anos pode começar a correr.

Norbert Haug acredita que o envolvimento de Mick Schumacher no WEC é a decisão correcta. "Um piloto de corridas tem de correr e não olhar por cima do ombro com interesse nas boxes", disse o antigo Diretor da Mercedes Motorsport, Norbert Haug, na RTL/ntv e sport.de.

Schumacher não só competirá no WEC, como também será um piloto de reserva da Mercedes na Fórmula 1, como acontecerá em 2023. O trabalho com as Flechas de Prata é um "bom exercício adicional", disse Haug: "Acho que ainda estamos para ver o melhor Mick Schumacher".

Schumacher está agora "em boas mãos" com a Mercedes na Fórmula 1 e a Alpine no WEC, disse Haug. "Acredito que se o Mick lutar pelo seu caminho agora, ele pode estabelecer uma base fundamental. Ele tem um ótimo ambiente familiar, com Sabine (Kehm, nota do editor) a melhor conselheira ao seu lado. Ficaria incrivelmente feliz se algo continuasse no WEC".

A Ferrari mostra que os novatos também têm chances no WEC. A tradicional marca venceu Le Mans este ano com Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e o britânico James Calado ao volante.

"Há um ano, quem diria que a Ferrari venceria Le Mans na primeira tentativa após 50 anos de ausência? Ninguém teria pensado que isso seria possível. Acredito que a Alpine está definitivamente a preparar alguma coisa", disse Haug.

As opiniões divergem quanto ao facto de Schumacher se poder recomendar fortemente para a Fórmula 1 através do WEC. Haug está otimista. "Talvez - e desejo ao Mick o melhor - ele se encontre no ambiente certo. Assim que ele estiver no centro das atenções - e não me atrevo a dizer que deve ser uma vitória em Le Mans, mas não é impossível - então o jogo parecerá completamente diferente novamente", diz Haug.

GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12