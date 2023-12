Classement des crashs : Ces pilotes ont causé de la casse

Pour Mick Schumacher, ils constituaient un critère d'exclusion chez Haas : les accidents coûteux. Au goût du chef d'équipe Günther Steiner, Schumacher avait produit un peu trop de ferrailles coûteuses en 2022, raison pour laquelle l'écurie américaine n'a pas renouvelé son contrat avec lui.

Schumacher était pilote de réserve chez Mercedes en 2023 (et le sera encore en 2024), mais d'autres se sont crashés et ont entraîné des réparations coûteuses pour de nombreuses équipes. Comme par exemple la recrue de Williams, Logan Sargeant, qui occupe sans surprise la première place. Mais il y a aussi des surprises dans le groupe de tête.

L'utilisateur de Reddit basspro23chevy s'est donné la peine de dresser cette liste peu glorieuse.

La liste des crashs en Formule 1 :

20. Max Verstappen (Red Bull Racing) : 345.000 dollars US

19. George Russell (Mercedes) : 670.000 dollars US

18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) : 700.000 dollars américains

17. Fernando Alonso (Aston Martin) : 830.000 dollars américains

16. Lewis Hamilton (Mercedes) : 880.000 dollars américains

15. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) : 1.207.000 dollars américains

14. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) : 1.255.000 dollars américains

13. Lando Norris (McLaren) : 1.452.000 dollars américains

12. Nyck de Vries/Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) : 1.522.000 dollars US

11. Nico Hülkenberg (Haas) : 1.557.000 dollars américains

10. Charles Leclerc (Ferrari) : 1.914.000 dollars américains

9. Oscar Piastri (McLaren) : 2.271.000 dollars américains

8. Pierre Gasly (Alpine) : 2.426.000 dollars US

7. Kevin Magnussen (Haas) : 2.576.000 dollars américains

6. Alexander Albon (Williams) : 2.786.000 dollars américains

5. Lance Stroll (Aston Martin) : 2.834.000 dollars américains

4. Esteban Ocon (Alpine) : 2.999.000 dollars américains

3. Sergio Perez (Red Bull) : 3.224.000 dollars américains

2. Carlos Sainz (Ferrari) : 3.644.000 dollars américains

1. Logan Sargeant (Williams) : 4 333 000 dollars américains.

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12