Classifica degli incidenti: Questi conducenti hanno causato rottami

Chi sarà il più grande pilota di incidenti nel 2023? Non dovrebbe essere difficile indovinare il primo classificato. Tuttavia, ci sono alcune sorprese nel gruppo di testa.

Per Mick Schumacher sono stati un criterio di esclusione alla Haas: incidenti costosi. Secondo il boss del team Günther Steiner, Schumacher aveva prodotto un po' troppi rottami costosi nel 2022, motivo per cui la scuderia statunitense non ha prolungato il suo contratto.

Schumacher è stato un pilota di riserva alla Mercedes nel 2023 (e continuerà a esserlo nel 2024), ma altri incidenti hanno causato costose riparazioni per molte squadre. Prendiamo ad esempio il debuttante della Williams Logan Sargeant, che si aggiudica senza sorpresa il primo posto. Ma ci sono anche sorprese nel gruppo di testa.

L'utente di Reddit basspro23chevy si è preso la briga di compilare l'ingloriosa lista.

La lista degli incidenti di Formula 1:

20° Max Verstappen (Red Bull Racing): 345.000 dollari USA

19° George Russell (Mercedes): 670.000 dollari USA

18° Valtteri Bottas (Alfa Romeo): 700.000 dollari USA

17° Fernando Alonso (Aston Martin): 830.000 dollari USA

16° Lewis Hamilton (Mercedes): 880.000 dollari USA

15° Guanyu Zhou (Alfa Romeo): 1.207.000 dollari USA

14° Yuki Tsunoda (Alfa Tauri): 1.255.000 dollari USA

13° Lando Norris (McLaren): 1.452.000 dollari USA

12° Nyck de Vries/Daniel Ricciardo (Alpha Tauri): 1.522.000 dollari USA

11° Nico Hülkenberg (Haas): 1.557.000 dollari USA

10. Charles Leclerc (Ferrari): 1.914.000 dollari USA

9° Oscar Piastri (McLaren): 2.271.000 dollari USA

8° Pierre Gasly (Alpine): 2.426.000 dollari USA

7. Kevin Magnussen (Haas): 2.576.000 dollari USA

6. Alexander Albon (Williams): 2.786.000 dollari USA

5° Lance Stroll (Aston Martin): 2.834.000 dollari USA

4° Esteban Ocon (Alpine): 2.999.000 dollari USA

3. Sergio Perez (Red Bull): 3.224.000 dollari USA

2° Carlos Sainz (Ferrari): 3.644.000 dollari USA

1° Logan Sargeant (Williams): 4.333.000 dollari USA

GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12